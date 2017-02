Duplicação custou R$ 32 milhões, mas Guaicurus continua no escuro

Do Campo Grande News

Helio de Freitas/Campo Grande News

Iniciada em 2013, a duplicação da Avenida Guaicurus, em Dourados, está paralisada mais uma vez. A estrada de 12 km liga a área central ao campus de duas universidades públicas, ao aeroporto municipal e ao quartel do Exército. A obra custou pelo menos R$ 32 milhões e nem mesmo a iluminação funciona direito.

A duplicação reduziu os acidentes, que provocaram pelo menos 35 mortes antes do início das obras. Entretanto, vários trechos apresentam alagamentos em dias de chuva, a sinalização é precária e metade da extensão duplicada está completamente no escuro.

Trabalhadores e estudantes e que utilizam a rodovia diariamente afirmam que a insegurança predomina, por falta de iluminação e sinalização adequada.

O Campo Grande News percorreu toda a extensão da Guaicurus na noite de segunda-feira (30) e encontrou vários quebra-molas sem sinalização e trevos e rotatórias complemente no escuro.

Ciclistas que pedalam à noite na rodovia afirmam que o risco de um acidente ou até mesmo de serem assaltados é constante. “A situação é bem crítica. Já passamos por momentos de tensão, como uma vez que índios armados com facão saíram do mato de repente. Sorte que entre nosso grupo tinha um policial que pedala com a gente”, afirmou a vendedora Karla Marques.

“Hoje mesmo vamos pedalar lá e tem trecho completamente escuro”, afirmou ela, que faz parte de um grupo de 15 ciclistas.

Ação do MP

A iluminação da Avenida Guaicurus já foi alvo inclusive de uma ação civil pública do Ministério Público Estadual, que em agosto do ano passado recorreu à Justiça para obrigar a prefeitura a assumir o serviço.

No entendimento do MP, o trecho duplicado fica no perímetro urbano e a prefeitura pode garantir a manutenção com recursos oriundos da Cosip (Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública). No entanto, o município entrou com recurso e o caso aguarda decisão do Judiciário.

Duas empresas contratadas há quase quatro anos formaram um consórcio para fazer a duplicação, mas nenhuma delas mantém equipes na obra, que oficialmente ainda não foi concluída, segundo o presidente da Comissão Pró-Duplicação da Guaicurus, Franz Mendes.

“Essa situação da iluminação precisa ser resolvida o mais rápido possível. Moradores da região, servidores das universidades e do Exército sofrem com essa escuridão. O projeto de duplicação inclui a iluminação. Portanto, o serviço tem que ser entregue de forma integral”, afirmou Franz Mendes.

Segundo ele, é preciso acabar com o jogo de empurra-empurra entre prefeitura e governo do Estado e encontrar uma solução, intermediada pelo MP. “A iluminação é essencial para evitar acidentes e acabar com o ambiente de insegurança”.

Franz Mendes disse que no fim do ano passado recebeu do governador Reinaldo Azambuja a informação que a parte viária da Guaicurus vai ser resolvida em 2017.

“Estou aguardando uma agenda para o mês de fevereiro, para pedir informações sobre essa obra. As duas empresas que estavam fazendo a obra não estão mais na cidade”, disse Franz Mendes. Para a Agesul, a obra já está concluída.