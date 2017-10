Dupla de moto efetua disparos em via pública e é preso pela PM

José Trindade dos Santos(44), morador no Jardim Marcia e Rubens Carlos Melo Florentin(50) morador na Vila São Pedro, foram detidos por uma das equipes do GETAM na noite desse sábado(21) pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Conforme boletim de ocorrência lavrado na DEPAC, os policiais receberam a denúncia de que uma dupla em uma motocicleta teria efetuado disparos de arma de fogo próximo a escola Tancredo Neves no Parque das Nações I, sendo que em patrulhamento pela área, identificaram uma motocicleta Honda Falcon de cor vermelha com placa de Dourados/MS, sendo ocupada por duas pessoas do sexo masculino.

Foi dada a ordem de parada e desobedecida pelo condutor da motocicleta que empreendeu fuga em alta velocidade, colocando em risco a vida dos demais ocupantes da via, sendo iniciado o acompanhamento tático.

Em vários momentos os ocupantes da motocicleta fizeram a menção de sacar uma arma de fogo, sendo impedidos pela equipe policial que realizou disparos de elastômero (munição de borracha).

Após várias quadras de acompanhamento, os ocupantes da motocicleta tentaram fazer uma curva em alta velocidade e acabaram deslizando e caindo da moto, momento em tentaram fugir a pé e mesmo resistindo, foram detidos.

Na cintura de José Trindade foi localizado um revólver calibre 38 com 4 munições intactas, que justificou o porte dizendo que estaria sendo ameaçado de morte.

O caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo na DEPAC de Dourados, onde os acusados foram autuados em flagrante.