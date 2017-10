Doze movimentos sociais ocupam sede do Incra em Campo Grande para reivindicar reforma agrária

Conforme a assessoria do Incra, os manifestantes reivindicam a retomada da reforma agrária em terras já consideradas improdutivas e pedem que o instituto volte a vistoriar as fazendas consideradas potencialmente desapropriadas.

O superintendente do Incra de Mato Grosso do Sul Humberto César Mota Maciel está em Brasília para acompanhar as negociações. Não há prazo para o prédio ser desocupado, uma vez que depende de decisões do movimento nacional.