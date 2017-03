Dourados teve um dos fevereiros mais quentes dos últimos 38 anos

Em Dourados, a temperatura média do mês de fevereiro de 2017 foi de 26,2ºC. Esse foi o segundo mês de fevereiro mais quente da série histórica. Dados monitorados pela Embrapa Agropecuária Oeste, por meio do Guia Clima, demonstram que a média histórica da temperatura em fevereiro é de 25,1ºC.

“Nos últimos 38 anos, os fevereiros mais quentes foram registrados em 2010, com média de 26,4ºC e agora novamente em 2017, com 26,2ºC, portanto 1,1ºC acima do normal para este mês”, disse o pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, Danilton Luiz Flumignan.

Ao longo dos 28 dias de fevereiro, os douradenses enfrentarem 24 dias com temperaturas que passaram de 30ºC, ou seja, apenas 4 dias do mês registraram temperaturas abaixo dos 30ºC. O dia 21 de fevereiro foi o mais quente com registro de 36,5ºC.

“Desde 2009, as temperaturas do mês de fevereiro tem se apresentado acima da média histórica. Isso revela que, aparentemente, o mês de fevereiro vem esquentando ano após ano”, acrescenta Flumignan.

A altas temperaturas de fevereiro de 2017, registradas pela Embrapa, em Dourados, não são um fato isolado. Curitiba também teve, este ano, o fevereiro mais quente em 14 anos, enquanto que São Paulo teve fevereiro quente e o mais seco em 12 anos.