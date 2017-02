Dourados é a primeira comarca que recebe o mutirão do DPVAT 2017

Do TJMS

Divulgação

Teve início nesta segunda-feira (13), na Comarca de Dourados, o mutirão de conciliação dos processos do seguro DPVAT em Mato Grosso do Sul, edição 2017. Para esta terceira edição da ação conciliatória estão programados 15 trajetos que percorrerão, até o mês de dezembro, todas as comarcas do Estado, incluindo a Capital. Este primeiro trajeto contará com cerca de 236 processos em pauta e se estende até o dia 17 de fevereiro.

Inédita em todo o país, esta é uma iniciativa do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, por meio de seu Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJMS – Conciliação, sob a coordenação do Des. Vladimir Abreu da Silva, que vê as formas de autocomposição de conflitos como o melhor caminho a ser seguido. Na última edição do mutirão, no ano de 2016, foram homologados 2.490 acordos, representando 73% de efetividade do total de audiências, número que superou o resultado do ano de 2015, quando foram 1.888 acordos e 67% de efetividade.

As audiências conciliatórias estão sendo realizadas no Fórum de Dourados, nos horários matutino e vespertino. Antes de cada audiência, a parte, vítima de acidente, que não tenha prova pericial, passa por uma perícia médica com profissional nomeado judicialmente. O exame médico é realizado nas dependências do Fórum e o laudo emitido imediatamente. Com base neste documento, será possível graduar as lesões e quantificar a indenização que a vítima do acidente automobilístico tem direito a receber.

Os processos integrantes do mutirão têm suspensos os trâmites processuais até a realização dos trabalhos. As conciliações são realizadas pelos servidores do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções de Conflitos, devidamente capacitados para a ação, e o evento será coordenado pelo juiz de cada processo.

Conheça os trajetos do mutirão de conciliação dos processos do seguro DPVAT em MS:

– Trajeto 2: Campo Grande (06 a 17/03)

– Trajeto 3: Terenos, Dois Irmãos do Buriti, Aquidauana, Anastácio, Miranda, Corumbá e Bonito (03 a 07/04)

– Trajeto 4: Caarapó, Naviraí, Itaquiraí, Eldorado, Mundo Novo, Iguatemi, Sete Quedas e Amambai (24 a 28/04)

– Trajeto 5: Ponta Porã (03 a 05/05)

– Trajeto 6: Ribas do Rio Pardo, Água Clara, Brasilândia e Três Lagoas (17 a 19/05)

– Trajeto 7: Dourados (12 a 20/06)

– Trajeto 8: Itaporã, Rio Brilhante, Maracaju e Sidrolândia (21 a 23/06)

– Trajeto 9: Bandeirantes, Camapuã, Chapadão do Sul, Costa Rica, Cassilândia, Inocência, Paranaíba e Aparecida do Taboado (03 a 07/07)

– Trajeto 10: Campo Grande (17 a 28/07)

– Trajeto 11: Nova Alvorada do Sul, Bataguassu, Anaurilândia, Bataiporã, Nova Andradina, Ivinhema, Angélica, Deodápolis, Glória de Dourados e Fátima do Sul (21 a 25/08)

– Trajeto 12: Nioaque, Jardim, Bela Vista e Porto Murtinho (11 a 15/09)

– Trajeto 13: Dourados (23 a 31/10); Trajeto 14: Campo Grande (20/11 a 01/12)

– Trajeto 15: Rio Negro, São Gabriel do Oeste, Rio Verde de Mato Grosso, Coxim, Sonora, Pedro Gomes e Bandeirantes (04 a 07/12).