Dos rabiscos nas paredes à arte digital, Jorge Silva faz história como chargista

ARQUIVO PESSOAL

Conhecido na imprensa douradense pelas charges bem humoradas e de alto teor crítico, o chargista Jorge Silva comemora 25 anos de carreira em 2017. Em entrevista ao Diário MS, realiza um balanço da sua produção e revela os planos de investir em arte digital.

Aos quatro anos de idade, em Iporã, cidade do noroeste paranaense onde nasceu, Jorginho (como era apelidado) rabiscava os seus primeiros desenhos nas paredes de casa, usando pedaços de tijolos, e até mesmo no chão e na areia, com gravetos.

Tempos depois, na escola primária, seu interesse pelas artes aumentou e ele começou a copiar ilustrações de livros didáticos, gibis e desenhos animados da TV.

ARQUIVO PESSOAL

Em 1983, sua família mudou-se para Dourados. Na adolescência, quando precisou arranjar emprego, Jorge decidiu fazer daquele talento o seu modo de ganhar a vida e viu que precisava se profissionalizar. Assim, fez diversos cursos por correspondência — desenho artístico, desenho publicitário, desenho arquitetônico e desenho de modelagem de roupas.

“Muita gente tem preconceito contra isso, mas naquela época não existiam escolas de desenho aqui na cidade e muito menos internet, como hoje em dia, em que você encontra todo tipo de curso no YouTube. Então para mim os cursos por correspondência foram ótimos para aprender diversas técnicas de desenho e os tipos de materiais a utilizar para cada trabalho”, pondera.

Com esse aprendizado e muita prática, Jorge aprimorou suas técnicas e trabalhou como letrista de fachadas, fez pinturas em telas e cerâmicas e esculturas em madeira.

CARREIRA

O primeiro emprego fixo foi no jornal “Classificados Pan Negócios”, de Osmair Scarpari, já falecido.

“As artes e os desenhos eram produzidos em nanquim, canetas bico de pena. As letras para compor os textos eram produzidas em um aparelho chamado aranha. Tempos depois, com o desenvolvimento da computação, tive aprender a utilizar softwares como Corel Draw, Pagemaker e outros, que agilizaram os processos de trabalho”, conta ele, que prestou serviços para diversas agências da cidade.

Durante 14 anos Jorge foi ilustrador e chargista do jornal O Progresso, trabalho que lhe rendeu maior visibilidade no município e no Estado. Em suas charges, figuraram personagens da política e foram abordadas diversas questões que estavam na pauta de discussão da sociedade.

Ele explica que “charge” é uma palavra é de origem francesa e significa “carga”, ou seja, “exagera traços do caráter de alguém ou de algo para torná-lo burlesco, um exagero”.

“Nós chargistas somos muito críticos. Por meio dos nossos rabiscos buscamos levar aos cidadãos informações sobre os acontecimentos absurdos da nossa cidade e do nosso país, principalmente no meio político e governo. Também fazemos os desenhos denunciarem crimes ambientais e contra a nação. Eu fiz muitas charges relacionadas ao meio ambiente, pois é um tema me preocupa bastante. Em Dourados isso está uma calamidade geral”, afirmou ele.

Após a saída do jornal, passou a trabalhar no escritório do deputado federal Geraldo Resende, onde é responsável pelos desenhos de todo o material gráfico do parlamentar: “Foi um aprendizado a mais, com o desenvolvimento de cartilhas, histórias em quadrinhos institucionais e caricaturas”.

Atualmente, o método de trabalho de Jorge é exclusivamente digital: charges, ilustrações, mascotes, personagens, logomarcas, mídia social e arte final para impressos em geral.

PLANOS

Aos 42 anos de idade, casado com Letícia Zereal e pai da adolescente Júlia, Jorge faz uma avaliação positiva da vida pessoal e da carreira.

“Tenho uma família maravilhosa e trabalho com algo que me encanta desde que me conheço por gente, que é desenhar. Ao longo da vida, várias pessoas me deram oportunidades para desenvolver meu talento e meu trabalho. Então só tenho mesmo a agradecer a todo mundo”, finaliza, revelando em 2017 voltado mais para as mídias sociais, desenvolvendo ilustrações com animações curtas.

Luciano Serafim

Diário MS