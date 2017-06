Dorival descarta favoritismo do Corinthians e promete Santos no ataque

GE

Ivan Storti/Santos FC

Dorival Júnior descartou o favoritismo do Corinthians no clássico contra o Santos, neste sábado, às 19h (de Brasília), em Itaquera, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador do Peixe diz que sabe das qualidades do rival, que soma 16 partidas de invencibilidade, mas crê em partida equilibrada.