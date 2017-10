Dorcelina Forlador comemora o “Dia das Crianças Com Deficiência”

ASSESSORIA

A prefeita Délia Razuk participou, na tarde desta quinta-feira, da comemoração do Dia das Crianças com Deficiência no Centro de Convivência Dorcelina Forlador, onde foi recebida com muito carinho pelas famílias.

Idealizado pelo coordenador do Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência, Alex Moraes, o evento contou com participação da Banda da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada do Exército Brasileiro e dos atletas do Ginasloucos, que deram um show aos convidados.

Além dos assistidos pela instituição, os alunos da Apae compareceram na festa para completar o momento lúdico vivido não só pelas crianças, mas por todas as famílias, que, satisfeitas com a dedicação e o carinho dos organizadores, elogiaram a iniciativa do executivo douradense em proporcionar a confraternização entre pessoas com e sem deficiência.

“Temos hoje conosco aproximadamente 400 crianças, que vieram com a sua família e amigos. O apoio dos empresários foi fundamental para que pudéssemos transformar o nosso ginásio num lindo palco recheado de atrações, brinquedos, brindes e o lanche para todos. E a colaboração da prefeitura de Dourados, através da Assistência Social, também garantiu esta celebração”, comentou o coordenador Alex.

A Lei nº 2.795 de 15 de abril de 1981, em seu artigo 1º, institui o Dia do Deficiente Físico a ser comemorado anualmente em 11 de outubro. Já a Lei Federal nº 7.853 de 24 de Outubro de 1989 estabelece “normas gerais que asseguram o pleno exercício dos direitos individuais e sociais da pessoa com deficiência e sua efetiva integração”.