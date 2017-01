DOF realiza maior apreensão de LSD do Mato Grosso do Sul

Divulgação DOF

Na madrugada desta terça-feira (10), policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam durante policiamento na MS-280, em trecho que liga a BR-463 à cidade de Laguna Carapã, mais de 13 mil micropontos de LSD (dietilamida do ácido lisérgico) e 21 kg de haxixe.

Segundo informações do DOF, dois indivíduos seguiam em uma motocicleta Kenton com os faróis apagados e empreenderam fuga ao perceber a presença dos policiais abandonando a moto e duas mochilas.

Nas mochilas foram encontradas 98 bolas de haxixe num total de 21kg, 17 cartelas de papel picotado com um total de 13.328 micropontos de LSD.

O LSD é considerado uma das drogas sintéticas mais potentes devido ao seu alto poder alucinógeno, seu uso é comum em raves e bailes de carnaval.

Foram feitas buscas nas proximidades, mas a Polícia não conseguiu localizar os indivíduos.

Divulgação DOF

Foi a maior apreensão de LSD realizada pelo DOF no Mato Grosso do Sul e pode revelar uma nova intenção de tráfico na fronteira. O ácido costuma ser vendido por um valor entre R$10 à R$40, mas em eventos pode chegar à R$200. A carga do ácido foi avaliada em R$ 2,5 milhões.

Haxixe é a seiva das folhas da maconha e possui alto teor de THC, a droga apreendida foi avaliada em 40 mil reais.

O caso foi registrado na Defron de Dourados.

Bárbara Ballestero – Diário MS

*Com informações do DOF