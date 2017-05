DOF desarticula quadrilha e resgata vítimas de cativeiro

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam na madrugada de segunda-feira (22), por volta das 3h, quatro pessoas envolvidas em um roubo a veículo e cárcere privado de uma mulher de 44 anos de idade e de seu filho, um adolescente de 15 anos de idade.

As primeiras duas prisões aconteceram em um bloqueio policial para fiscalização próximo de Maracaju, MS. O condutor (31) do veículo BMW X6 de cor branca e placas de Campo Grande, MS e a passageira (30) não conseguiram explicar a origem do veículo e o motivo da viagem naquele horário. Durante checagem da placa no Sistema de Cadastro Criminal, os policiais entraram em contato com o proprietário veículo e foram informados que o mesmo havia registrado um Boletim de Ocorrência de desaparecimento uma hora antes na Depac Centro. Segundo o proprietário, sua esposa e filho haviam saído para ir a um Shopping e não retornaram.

Com essas informações o casal detido confessou que participou de um roubo horas antes e informou o local do cativeiro. Disseram, ainda, que utilizaram um veículo Golf preto com placas de Campo Grande, MS na ação criminosa. Duas equipes do DOF em conjunto com a Força Tática do 9º Batalhão de Polícia Militar da capital e o Oficial Ronda da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar conseguiram localizar o local do cativeiro. Encontraram as vítimas amarradas e vendadas e dois homens com um revólver calibre 32 guardando o local.

Os quatro presos, a arma de fogo, as vítimas e o veículo BMW foram encaminhados e entregues na Delegacia Especializada de Roubos e Furto (DERF) de Campo Grande, MS para os procedimentos legais.

Rogério Fernandes Lemes

Assecom DOF