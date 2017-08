DOF apreende veículo com droga abandonado após abordagem

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na tarde de domingo (13), por volta das 15h50, um veículo VW Saveiro vermelho, com registro de Roubo/Furto no Paraná, carregado com vários tabletes de uma substância orgânica aparentando ser maconha, com peso total de 422 quilos.

A apreensão ocorreu durante abordagem do bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS 289. Inicialmente os policiais abordaram condutor e passageiro de um Fiat Palio. Logo em seguida o condutor do Saveiro vermelho não obedeceu a ordem de parada e adentrou ao perímetro urbano da cidade de Amambai, abandonando o veículo e tomando rumo ignorado.

Os homens abordados confessaram que foram contratados para realizarem o trabalho de “batedores” e auxiliar o condutor do Saveiro a entregar a droga na cidade de Guaíra, PR.

Os dois homens presos, o veículos e o entorpecente foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de Amambai para os procedimentos legais. (Assecom – DOF)