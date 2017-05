DOF apreende mais de uma tonelada e meia de droga na rodovia MS 180

Assecom DOF

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na tarde de domingo (28) por volta das 16h30, uma camionete Amarok prata e uma motocicleta preta abandonadas pelos condutores.

As apreensões ocorreram durante o policiamento itinerante na rodovia MS 180. Os policiais observaram a aproximação do motociclista e da camionete. O condutor da Amarok abandonou o veículo e evadiu-se como passageiro do motociclista, em alta velocidade. Durante o acompanhamento tático, os dois homens abandonaram a motocicleta e adentraram em uma mata às margens da rodovia.

A camionete Amarok estava carregada com vários tabletes de uma substância esverdeada aparentando ser maconha, com peso total de 1805 quilos. No Sistema de Cadastro Criminal constou como veículo dublê de outra Amarok na cidade de Guarulhos, SP.

A camionete e a motocicleta foram entregues, juntamente com o entorpecente, na Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi, para os procedimentos legais.

Rogério Fernandes Lemes

Assecom DOF