DOF apreende carga de pneus e cigarro avaliada em mais de 80 mil reais

Durante patrulhamento na BR 267 na região de Maracajú/MS, policiais do Departamento de Operações de Fronteira(DOF), observaram um veículo Fiat Palio de cor vermelha e um veículo VW Parati de cor prata, veículos que transitavam de forma suspeita sentido Maracaju, sendo que ao realizar o retorno para fazer a abordagem, um outro veículo VW Parati, acabou saindo da pista, capotando.

DOF Divulgação

Foi realizado o socorro do condutor, que teve apenas escoriações, e no interior do veículo, a guarnição constatou o volume de 96 pneus de origem paraguaia, sem nenhum tipo de documentação probatória de sua legal importação e eventual desembaraço alfandegário, enquadrando-se no crime de contrabando.

Em sequência, a equipe policial seguiu no intuito de abordar os dois veículos inicialmente suspeitos, sendo que na área urbana de Maracajú os veículos foram abordados pelos policiais que também constataram o crime de contrabando de pneus e cigarro, totalizando mais 100 Pneus em um veículo e 50 em outro, além de 4 caixas de cigarro de origem paraguaia.

Na ação, o que mais impressionou os policiais foi o volume de pneus alocados dentro desses carros pequenos, sendo 96 e 100 pneus dentro dos veículos VW Parati.

Saldo da ação culminou na apreensão de 3 veículos, 246 pneus de várias medidas e 240 pacotes de cigarro, sendo a carga avaliada em 82mil reais.

O caso foi registrado como contrabando e encaminha a Policia Federal de Dourados e Receita Federal do Brasil em ponta Porã/MS.