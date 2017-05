DOF apreende caminhão com cigarros e pneus do Paraguai

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na noite de quarta-feira (24) por volta das 19h, um caminhão VW com placas de São José do Rio Preto, SP transportando, aproximadamente, 32.500 pacotes de cigarros e 80 pneus de várias marcas e origem estrangeira, sem a documentação da regularidade fiscal.

A apreensão ocorreu durante bloqueio policial para fiscalização na rodovia BR 267. Inicialmente, dois veículos foram abordados; um Astra e um Vectra. Os policiais ouviram ruídos de rádio comunicador nos veículos. Questionados, os condutores disseram que tinham a função de avisar o condutor do caminhão sobre o policiamento na região.

Os três homens detidos, os três veículos e o material apreendidos foram entregues na Delegacia de Polícia Federal de Dourados para os procedimentos legais.

Rogério Fernandes Lemes

Assecom DOF