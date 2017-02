Diversidade de ritmos marcarão espetáculos e festivais de dança em Dourados em 2017

Luciano Serafim

O segmento da Dança encerra a série reportagens sobre os projetos que artistas e produtores culturais de Dourados estão preparando para realizar em 2017. Desde o início de janeiro, o Diário MS trouxe um panorama dos planos de Cinema, Teatro, Literatura, Música e Artes Plásticas, que já está movimentando o setor cultural. Hoje, as principais academias e estúdios de dança do município revelam alguns festivais e espetáculos que estão agendados para o ano todo.

O segmento da dança é um dos mais consolidados economicamente em Dourados. Existem diversas academias e estúdios dedicados ao ensino de diversos ritmos de dança, cada qual com uma clientela de alunos bem estabelecida que concilia as aulas com espetáculos e festivais no município e em outras regiões do país.

Desde 2011, o projeto Nace (Núcleo de Arte, Cultura e Esporte), mantido pela Prefeitura de Dourados, proporcionou o ingresso de centenas de estudantes de escolas públicas nesse circuito, ao oferecer subsídios para as aulas, antes exclusivamente particulares. Um dos desafios para a administração municipal é a reformulação do projeto para que as aulas sejam ministradas nas escolas públicas.

Essa descentralização poderá ampliar ainda mais o circuito de dança douradense, cujas principais academias e estúdios prometem espetáculos e festivais memoráveis para este ano.

PROJETOS 2017

ANA PAVLOWA

Fundada por Lea Magrini numa época em que no município a dança era considerada “distração para madames entediadas e mocinhas fúteis”, a Academia de Dança Ana Pavlowa se consolidou graças à dedicação e persistência da sua fundadora e equipe docente, que ao longo dos anos trabalhou pela formação e pelo reconhecimento dos profissionais da dança em Dourados e em todo o Estado.

Em 2016, a Ana Pavlowa comemorou 40 anos dedicados à dança com apresentações em uma noite de gala, recordando grandes momentos da sua história. “Foi uma noite muito importante em que pudemos agradecer e enaltecer pessoas que estiveram ao nosso lado ao longo dessa trajetória”, afirmou Viviane Magrini, atual diretora da academia.

Além da noite comemorativa, apresentaram o espetáculo “O Mágico de Oz”, voltado para crianças e realizado em duas noites com grande audiência de público.

Todos os anos a Academia Ana Pavlowa realiza diversos eventos — no Dia das Mães, wokshop no meio de ano e várias apresentações como convidadas.

“O grande espetáculo do ano é no mês de novembro, quando é realizado o nosso festival. Para este ano estamos estudando nosso espetáculo e montando nosso calendário para que possamos atingir nossas metas de mais um ano produtivo”, afirmou Viviane.

O corpo docente é formado por Viviane Magrini, Priscila Rodrigues e Marilda Correa, de Dourados; Chico Neller, de Campo Grande e Wagner Alvarenga, de São Paulo, além de professores e bailarinos convidados pela academia para cursos e espetáculos.

ACADEMIA MARIA ESTER

Fundada em 1996, a Academia de Dança tem uma trajetória duradoura e crescente. “Formamos uma equipe de profissionais qualificados e talentosos, trabalhando com a dança e pela dança. Por este motivo, os resultados não poderiam ser diferentes: trabalho coeso e prazeroso, alunos esbanjando talento e técnica, e pais satisfeitos e parceiros”, avaliou a proprietária.

A Academia de Ballet Maria Estaer finalizou 2016 comemorando seus 20 anos de atividades com um espetáculo inovador — “Memórias”, uma super produção com alto investimento em cenários e figurinos, que ressaltaram o talento dos dançarinos.

Para este ano, ainda está definindo qual será o espetáculo para o seu festival de fim de ano. “Queremos surpreender novamente com uma grande montagem, que deverá tocar o coração, emocionando a todos”, afirmou Maria Ester.

STUDIO BLANCHE TORRES

Preste a completar 12 anos de fundação, o Studio Blanche Torres conta com uma equipe de professores qualificados em diversas modalidades de dança, mas dedica-se também a workshops sobre circo e atuação para teatro e cinema.

Para 2017 estão programadas aulas de balé em todos os níveis, do baby class ao avançado, e aulas de danças urbanas e dance hall, a cargo da professora Gisele Mariano.

“As alunas este ano irão apresentar uma mostra no mês de julho e algumas delas irão fazer cursos em Joinville, Santa Catarina, acompanhadas das professoras. Teremos a formatura no final do ano e pretendemos apresentar a versão completa do balé de repertório mais instigante e desafiador, ‘O Lago dos Cisnes’”, revelou Blanche Torres.

Também está programada a montagem de um espetáculo de dança contemporânea com músicas da Tetê Espíndola pela Companhia Blanche Torres, formada pelas alunas mais avançadas e pela professora Lorena Hernandez, que é cubana e está ministrando aulas de balé no Studio há 6 anos.

Atualmente a diretora Blanche Torres cria coreografias e dirige os espetáculos, assim como se responsabiliza pela criação, produção e execução dos espetáculos do Studio e da Companhia.

RAQS’ SALIMA

O Raqs’ Salima Estúdio de Dança foi criado em 2011 com o intuito de difundir a beleza da arte milenar da dança do ventre em Dourados e região. Passou a incluir novas modalidades desde 2013, como ballet adulto e infantil, jazz, street dance, dança flamenca e dança de salão. É dirigido pelas sócias proprietárias Jacy Brasileiro e Paloma Caroline Catalano. Além delas, conta com um quadro de professores qualificados formado por Flávio Calixto, Ilai Moradillo, Thaisa Dutra, Rayanne Nolasco, Roberto Mendonza, Kariny Sanches e Kimie Tacahachi.

Além dos festivais próprios, que acontecem no Teatro Municipal, o estúdio participa de eventos realizados pela Secretaria Municipal de Cultura e alguns outros festivais em Campo Grande — Festival Encontro de Estilos (2011 e 2012), Festival Shimmie (2014 e 2015), Festival Carla Silveira – 3° Lugar na categoria trio moderno (2016) — e em São Paulo — Mercado Persa (2016).

Para 2017 o estúdio tem alguns projetos em andamento: “Nosso Sarau Cultural no mês de junho e o Festival Raqs’ Salima em dezembro são os principais eventos, mas também levaremos nossas alunas para competir e participar do Mercado Persa em São Paulo no mês de abril e no Encontro Amigos da Dança edição Campo Grande em setembro”.

