Diversidade de estilos marcam o último ‘Som na Concha’ de 2016

Com abertura da banda de metal pesado Tonelada, e a apresentação do cantor de MPB potiguar Nuno Baez, o último Som na Concha do ano ocorreu neste domingo (18) e ficou marcado pela diversidade de sons.

Gabi Santos

“O interessante é essa mistura brutal de estilos completamente opostos, rolou tudo muito bem, os públicos se respeitaram muito. É assim que deve ser,” conta Paulinho Torrontegui, baterista da banda de Dourados Tonelada.

O Som na Concha é um projeto da Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul que acontece quinzenalmente aos domingos com dois shows de artistas da região e feiras de artesanato.

A próxima edição do Som da Concha acontece em 2017, no dia 15 de janeiro e levará ao palco o bluesman Zé Pretim e a banda de rock Tonho sem medo.