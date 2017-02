Diretoria do hospital São Lucas não aceita a proposta da Prefeitura de Batayporã

SAÚDE| Reativação do Hospital São Lucas é prioridade, mas diretoria nega proposta de R$ 70 mil

DIVULGAÇÃO

O drama envolvendo o Hospital São Lucas, que está com as portas fechadas desde outubro do ano passado, pode não ter um desfecho agradável. Isso porque a diretoria da Sociedade Hospitalar não aceita a proposta do Executivo Municipal.

No último dia 27, o prefeito Jorge Takahashi e a secretária de Saúde, Marcela Leite, apresentaram uma proposta para os administradores da associação para arcar com a contratação dos médicos, cuja despesa é maior.

Na tentativa de solucionar o problema, que tanto tem afligido a população, a Prefeitura comprometeu-se em custear mensalmente R$ 70 mil, ao assumir os plantões presenciais, as cirurgias eletivas e as transferências de pacientes para referências hospitalares.

No entanto, para os gestores da Sociedade Hospitalar São Lucas, o valor é inviável e a única alternativa é o repasse mensal de R$ 158 mil, que somados chegam a quase R$ 2 milhões ao ano, ou o fechamento definitivo da entidade.

“O valor fixado pela diretoria é excessivo e fora da realidade atual do município. Os administradores não abrem mão desse valor e afirmam que não tem outra solução a não ser a extinção do hospital”, disse Marcela.

A Secretária completou: “estamos preocupados com a saúde dos munícipes, mas não podemos nos esquecer que é preciso ter transparência quanto aos recursos que são aplicados no setor”.

Em comparação com hospitais da região com a mesma estrutura organizacional, a contrapartida que o Município está oferecendo à Sociedade Hospitalar São Lucas é relativamente igual.

Na reunião, os gestores da entidade sugeriram o fechamento de duas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) para repassar os recursos que são aplicados para complementar a verba do hospital. Vale ressaltar que as ESF’s são de extrema importância para atendimento da população, pois são consideradas a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS), onde 90% dos problemas são resolvidos, e os demais encaminhados para consultas com especialistas ou centros de referências.

“Se fechar uma unidade seria um retrocesso para o município, já que o Governo Federal poderá diminuir os investimentos”, sublinhou Marcela.

Fórum dos Usuários

Em audiência com o Prefeito e Secretária de Saúde, membros do Fórum dos Usuários reprovaram a proposta da diretoria da Sociedade Hospitalar e ainda pediram mais transparência em relação aos aportes financeiros.

Os dirigentes da entidade alegam que os R$ 158 mil são para manter o pagamento pessoal, para um quadro de 34 funcionários; encargos sociais, plantão médico, ortopedista e laboratório.

Por outro lado, o hospital mantém contratos com o Estado e União, além de convênios médicos e procedimentos particulares.

Vale destacar ainda que os recursos da Secretaria Municipal de Saúde cobrem as despesas com pacientes que fazem tratamento nos municípios de Dourados, Campo Grande, Fátima do Sul e Ponta Porã (hemodiálise), inclusive em Jales e Barretos, que ficam no estado de São Paulo e, Arapongas/PR.