Dia da Mulher contará com várias ações da prefeitura

Arquivo/Assecom

Neste dia 08 de março, data em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura desenvolve ações junto as servidoras, apoio a palestra na Universidade Federal da Grande Dourados e tem programação voltada a saúde feminina no Altos Indaiá.

O dia será iniciado com programação no CAM (Centro Administrativo Municipal) e contará com palestra sobre o tema trabalhado durante todo o mês – luta pelo empoderamento da mulher-. A atividade contará ainda com café da manhã as participantes.

Do horário das 07h30 às 17h, a unidade básica de saúde do Altos do Indaiá realizará diversos exames com foco na saúde feminina para a comunidade. Não será necessário agendamento e o atendimento será por ordem de chegada.

Para às 19h, a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres prestará apoio a palestras que acontecerão na Universidade Federal na Grande Dourados.

Já na sexta-feira (10), a Coordenadoria participará do Seminário Regional de Mulheres com foco em políticas públicas para a categoria que acontecerá em Dourados.

Durante todos os dias, eventos em instituições públicas e privadas e palestras nos Cras (Centro de Referência de Assistência Social) terão continuidade. Temas como sexualidade, qualidade de vida, o impacto da conquista do voto feminino e a mulher como protagonista da sua história vem sendo trabalhados nestas oportunidades.

Empresas ou entidades que queiram receber as ações podem entrar em contato com a coordenadoria. O telefone é: 67-3411-7772.