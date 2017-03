Detento é flagrado tentando entrar em presídio com droga presa ao corpo

Da Redação

Divulgação/Semiaberto

Na tarde desta quarta-feira (01), por volta das 17h40, um homem de 20 anos foi preso ao tentar entrar com drogas no Presídio Semiaberto Masculino de Dourados.

De acordo com o registro policial, o interno identificado como Jorge Martins Araújo de 20 anos, popularmente conhecido como “Nenê”, foi flagrado por agentes penitenciários ao tentar adentrar o presídio com tabletes de maconha presos ao corpo com fita adesiva. Após pesagem a droga totalizou 363 gramas.

Ao ser questionado, o jovem disse que a droga não lhe pertencia, mas também não soube dizer quem era o dono. Com o flagrante, o interno que cumpria pena por roubo perdeu o direito do semiaberto e voltou para o regime fechado.

Jorge Martins foi autuado por tráfico de drogas.