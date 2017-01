Detento é encontrado morto em presídio de Nova Andradina

Na tarde desta sexta-feira (27), um homem identificado como Claudinei de Oliveira Bitencourt de 29 anos foi encontrado morto no Estabelecimento Penal Masculino de Nova Andradina.

Divulgação

O homem popularmente conhecido como ‘Lobão’ foi encontrado morto dentro do pavilhão 4 do estabelecimento penal, enforcado com um lençol.

O corpo do detento foi localizado após procedimento de contagem que ocorre pós banho de sol.

A equipe do núcleo da Polícia Civil foi imediatamente acionada para procedimentos necessários e a ocorrência foi registrada como morte a esclarecer. A Polícia Civil irá investigar o caso.

Bárbara Ballestero – Diário MS