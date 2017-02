Despertar para o Trabalho recomeça dia 15 na Aced com novidades na premiação

Assessoria

O programa Despertar para o Trabalho recomeça neste mês de fevereiro trazendo novidades para 2017. A primeira palestra do ano terá como tema “MotivAção como fator essencial na sua carreira” e será ministrada pelo professor Valdir Pereira. O encontro será no dia 15 (quarta-feira), tem início às 7h no Auditório Aced e termina pontualmente às 8h com café da manhã.

O Prêmio Assiduidade oferecido aos colaboradores de empresas associadas com maior índice de frequência nas palestras do Despertar para o Trabalho ao longo do ano, passará por mudanças. Este ano, serão oferecidos três prêmios no valor de R$ 1 mil cada aos três participantes mais assíduos.

Em anos anteriores, eram oferecidos valores diferentes aos três primeiros colocados. No entanto, devido ao sucesso do programa, a quantidade de finalistas que concorrem ao prêmio tem sido superior a esse número. Em caso de empate, os ganhadores serão escolhidos através de sorteio.

Outra novidade deste ano será o Passaporte que cada participante irá receber na primeira palestra que comparecer. Esse dará mais segurança e contribuirá com a identificação daqueles que participam, já que constam todas as presenças, dados pessoais e foto do colaborador.

O Prêmio Aced de incentivo à capacitação, concedido às empresas que estimulam a participação dos colaboradores, também vai continuar.

O programa Despertar para o trabalho é voltado aos colaboradores das empresas e oferece palestras mensais, sempre com temas motivacionais. A intenção é capacitar trabalhadores da indústria, comércio e prestadores de serviços do município. Empresários, gestores e líderes de equipe também podem participar em busca de melhoria no ambiente de trabalho e melhores resultados para a empresa.

Primeiro palestrante deste ano, Valdir é formado em administração pela Unigran e mestre em Produção Gestão Agroindustrial e Especialista em Gestão Empreendedora de Negócios. Atua como coordenador do curso de administração de empresas da Unigran na modalidade presencial e professor do MBA em Administração com ênfase em Recursos Humanos. Ainda possui experiência em Gestão de Pessoas, é palestrante no comércio e em instituições na área de formação pessoal e profissional.

Mais informações no portal Aced (www.aceddourados.com.br), Fan Page (fb.com/aced.dourados), Instagram (@aceddourados) ou (67) 3416-8653.