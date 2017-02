Desafio Serra da Bodoquena abre as inscrições no dia 6 de fevereiro

Rudi Aquino e Marcelo Miranda

O município de Bodoquena receberá pela 2º vez o Desafio Serra da Bodoquena de Mountain Bike, uma prova desportista, promovida pela “Atitude Aventuras & Desafio”. O evento que acontece no dia 22 de abril, promete movimentar o município, localizado no interior de Mato Grosso do Sul, que tem ganhado cada vez mais visibilidade, em razão da paisagem exuberante.

“Bodoquena encanta pela rica paisagem, em meio ao pantanal sul-mato-grossense, cercado pela natureza. Com certeza a beleza natural foi determinante na escolha do local para esta prova”, comenta uma das idealizadoras da prova e membro da Atitude Aventuras e Desafios, Gelice Carpi.

As inscrições para a 2ª edição da prova em Bodoquena serão abertas no próximo dia 6 de fevereiro (segunda-feira), a partir das 12 horas. Com vagas limitadas, as inscrições serão aceitas, exclusivamente, por meio do site www.atitudeaventuras.com.br. Os interessados deverão optar entre as categorias Pró, Sport e Turismo, como atleta amador, federado ou não.

Além de promover a prática de esportes no Estado, a equipe organizadora tem como meta, fomentar o turismo rural na região. “Nós da Atitude Aventuras e Desafios, idealizamos os desafios com a finalidade de incentivar a prática de atividade física, com a interação de adeptos do pedal de todas as faixas etárias, mas também com o objetivo de dar visibilidade aos municípios do nosso estado que são privilegiados com lugares lindos”, finalizou Gleice.

Mais informações pelo site www.atitudeaventuras.com.br ou pelo telefone (67) 9 9985-8575.