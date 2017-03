Deputados e lideranças de Mundo Novo fazem reivindicações para Azambuja

REPASSE| Governador confirmou liberação de verba para recapeamento de ruas e avenidas do município

Deputados estaduais, secretários de Estado, vereadores e lideranças políticas de Mundo Novo participaram na manhã de ontem de reunião com o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), a quem foi apresentado um panorama da situação estrutural do município e suas principais demandas.

Azambuja confirmou a liberação de verba para recapeamento de ruas e avenidas da cidade.

O grupo solicitou ainda recurso para cobertura do ginásio de esportes. Já há verba garantida para reforma estrutural do local, faltando apenas um complemento do governo do Estado para a parte do teto, o que ficou de ser avaliado.

As lideranças de Mundo Novo pediram ainda recursos para habitação e a liberação de projetos para rede de água e esgoto em andamento na Sanesul. O governador explicou que já há um recurso da ordem de R$ 9 milhões pactuado, e que as obras no município estão nesse pacote.

Outra reivindicação apresentada a Azambuja está relacionada à reforma da escola Terezinha Mendonça, com a construção de uma quadra coberta. O pedido foi feito reiteradas vezes pela deputada Mara Caseiro ao longo dos últimos anos.

Reinaldo Azambuja informou que há projeto em andamento no FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), e que vai verificar se a unidade educacional pode ser incluída nesse processo.

O governador também se comprometeu com as lideranças de Mundo Novo em fazer gestões no Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) para regularização de lotes no assentamento Pedro Ramalho. A mesma intervenção será feita na Funasa (Fundação Nacional de Saúde) para a construção de um poço na comunidade.

PONTE

O grupo também solicitou ao governador a autorização para a reforma da Ponte do Jatinho. Já há recursos disponíveis para a obra, oriundas de emenda parlamentar do deputado Dagoberto Nogueira (PDT).

Entretanto, por estar localizada em uma MS (estrada controlada pelo governo estadual), é necessária a liberação da obra na ponte.

“Levamos várias reivindicações ao nosso governador. São obras e recursos necessários para o desenvolvimento de Mundo Novo. Confiamos em sua sensibilidade e agilidade para viabilizar esses recursos e projetos”, comentou Mara Caseiro.

Também participaram da reunião o prefeito de Mundo Novo, Valdomiro Sobrinho, o secretário da Casa Civil, Sérgio de Paula, o delegado federal da Agricultura e Desenvolvimento Agrário, Dorival Betini, o presidente da Fundação de Turismo do Estado, Nelson Cintra, os deputados Renato Câmara (PMDB), Onevan de Matos (PSDB) e Grazielle Machado (PR), os vereadores Eduardo, Kaudi Filho, Jeferson Pinduca, Paulo Ricardo, Paulo do PV, Afonso Lavarda, Nilva, Rose e Gessé.