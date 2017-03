Deputado Takimoto atende Mano e Joel e garante emenda à Saúde de Itaquiraí

DIVULGAÇÃO

O vice-prefeito de Itaquiraí, Geovane Severo (Mano), e o vereador Joel José Cardoso (Joel do Sindicato), ambos do PDT de Itaquiraí, mantiveram audiência com o deputado estadual George Takimoto (PDT), no dia 09/03. Os representantes de Itaquiraí foram recebidos no Gabinete do Parlamentar, na Assembleia Legislativa, onde apresentaram reivindicações.

“Conseguimos garantir uma emenda individual do deputado que será destinada para o setor da Saúde”, anunciaram Mano e Joel. Ao comemorarem a conquista da emenda, o vice-prefeito e os vereadores observaram que prevaleceu o desprendimento e o comprometimento do deputado Takimoto com o setor da saúde. “Ele é médico e tem conhecimento de sobejo sobre as dificuldades dos municípios e, principalmente, da população mais carente, para ter acesso à saúde pública. Com esta emenda, que será transferida através de convênio com o Município, com certeza estaremos ajudando a melhorar o atendimento de nossa saúde”, analisam Mano Joel.

A audiência no Gabinete do Deputado Takimoto contou com a presença do vereador Nei Portela, do PSDB. Após a reunião, Mano e Joel fizeram questão de anunciar a conquista. “Estamos cumprindo a função de agente público e, através de um trabalho político, estamos atuando para melhorar a vida de nossas famílias de Itaquiraí e, neste caso em especial, intermediando futuros investimentos para a Saúde de nosso povo”, pontuaram Geovane e Joel Cardoso.