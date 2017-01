Deputado lamenta abandono de maquinários em Nova Alvorada

Em sua passagem por Nova Alvorada do Sul para participar da reunião sobre as obras de duplicação da BR-163 no perímetro urbano do município, o deputado João Grandão foi convidado pelo secretário de Obras e Infraestrutura de Nova Alvorada, Caçula (Adecilvo Ortega Rodrigues), e pelo vice-prefeito, Moisés Neres, para visitar o parque de máquinas da cidade.

O parlamentar teve a oportunidade de verificar de perto o estado dos equipamentos (alguns oriundos de emendas suas quando foi deputado federal e posteriormente Delegado Federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário por Mato Grosso do Sul) e disse estar impressionado com o estado de abandono em que se encontram alguns tratores, caminhões, ônibus e carros de pequeno porte, “transformados em verdadeiras sucatas”, segundo ele.

No entanto, Grandão disse confiar no trabalho da nova administração e do recém-eleito prefeito Arlei Silva Barbosa para que seja revertida essa situação: “Confio no prefeito Arlei, pois sei da sua competência, mas imagino que ele terá muito trabalho para recuperar essas máquinas. De qualquer forma, vamos continuar trabalhando junto com o prefeito e toda sua equipe pelo bem de Nova Alvorada”, finalizou o parlamentar.