Deputado é flagrado pescando sem licença

Da Redação

Reprodução

Na tarde de terça-feira (28), o ex-governador do estado do Mato Grosso do Sul, José Orcírio Miranda dos Santos , o Zeca Do PT, foi flagrado pela PMA pescando sem licença no Rio Paraguai, em Porto Murtinho, no último dia de defeso.

O deputado federal estaria praticando pesca esportiva e não estaria portando sua licença de pesca amadora no momento em que foi abordado. Zeca foi multado e teve o equipamento de pesca apreendido.

Após o ocorrido, foi divulgada nota em que a assessoria de Zeca confirma a notificação e afirma que o deputado possui licença de pesca amadora e é contra qualquer ato de pesca predatória nos rios de Mato Grosso do Sul.