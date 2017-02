Délia vistoria ações nos distritos

Depois de garantir que os distritos de Dourados terão o mesmo tratamento que a sede do município, a prefeita Délia Razuk fez questão de acompanhar os primeiros trabalhos realizados em Macaúba e Indápolis, na sexta-feira.

Assecom

As ações em Macaúba foram de plantio de grama em volta da escola Firmino Vieira de Matos, que contou com o acompanhamento do diretor do Imam (Instituto do Meio Ambiente). A solicitação da comunidade escolar local foi atendida com vistas ao início das aulas.

Em Indápolis, a limpeza da praça do distrito foi um das ações que mais chamou a atenção devido ao estado que se encontrava o local. A Semsur (Secretaria de Serviços Urbanos) realizou os serviços também no campo do distrito de Panambi. Segundo o secretário Joaquim Soares, o trabalho agora é para fazer a limpeza nas instituições de ensino nos distritos.

Em Macaúba, a prefeita esteve em um terreno próximo à escola e analisou a possibilidade de estruturar o local para prática de esportes e caminhada. “É na prática que vemos os frutos das nossas palavras. Estamos aqui para nos alegrar em ver que a Prefeitura está presente nos distritos”, disse a prefeita.

Há 13 dias, a prefeita recebeu das mãos do secretário de Governo, Raufi Marques, um relatório que mostra a situação de cada distrito do município e determinou que as atividades de recuperação fossem iniciadas. Agora, continuam levantamentos de custos e execução do plano de ação para resolver, de imediato, os problemas destas localidades.

A prefeita reforçou que os distritos não serão diferenciados da cidade. “Como já disse, o serviço público vai chegar até aos distritos junto com o trabalho que será executado na sede”.

A visita aos distritos aconteceu na companhia dos vereadores Olavo Sul e Alberto Alves dos Santos, o Bebeto, que agradeceram as ações em nome da comunidade.

RELATÓRIOS

O levantamento das demandas nos distritos realizado pela assessoria da Secretaria de Governo e entregue nas mãos da prefeita trouxe um panorama geral da situação dos locais públicos, praças, postos de saúde e ruas.

Os principais anseios das comunidades distritais foram enumerados pelos próprios moradores e usuários dos serviços. Além da limpeza e manutenção da infraestrutura, ações no sentido de viabilizar projetos e recuperar efetivo de profissionais para atuarem nos serviços também foram relatados.