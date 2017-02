Délia retoma articulações por melhorias no aeroporto de Dourados

A prefeita Délia Razuk orientou, nesta quarta-feira (1), que os secretários Raufi Marques (Governo) e Carlos Fábio dos Santos (Agetran) retomem junto aos organismos do Governo Federal a articulação para promover as melhorias que se fazem necessárias para tornar o aeroporto municipal “Francisco de Mattos Pereira” à altura da importância regional de Dourados.

A.Frota

Délia visitou o aeroporto e colheu, junto ao chefe do terminal, Juliano Almeida Domingos, algumas informações necessárias para que novos encaminhamentos sejam feitos junto à SAC (Secretaria de Aviação Civil). A prefeita ainda acompanhou a visita técnica operacional que estava sendo feita no local por técnicos do Cindacta 2 (o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, responsável pela região) e foi informada de que Dourados vai receber, pela primeira vez, de 14 a 17 de março, a visita de inspeção da equipe da ASOCEA (Assessoria de Segurança Operacional do Controle do Espaço Aéreo), do Ministério da Aeronáutica.

“Nossa preocupação maior deve ser, mesmo, sempre com a segurança”, concordou a prefeita, depois de ouvir esclarecimentos sobre a visita técnica feita pelo coronel aviador da Reserva, Airton Schultze, do Cindacta. O aeroporto de Dourados dispõe de uma das mais bem equipadas e melhor estruturadas unidades do PSNA (programa de serviços de navegação aérea) do País, disse Schultze.

O gerente operacional da empresa responsável pelo PSNA no aeroporto, Gerson Costa, destacou que Dourados presta um serviço estratégico para o Brasil, especialmente para a região compreendida pelos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, parte de Minas Gerais e de São Paulo, como parte integrante do Sistema de Controle do Espaço Aéreo.