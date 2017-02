Délia recebe mototaxistas e ouve demandas da categoria

A.Frota

A prefeita Délia Razuk reuniu na semana passada com representantes do Sindicato dos Mototaxistas de Dourados e Região (Sindmotodou) para ouvir demandas do setor que presta serviços de transporte na cidade.

A reunião foi bastante produtiva e a prefeita encaminhou as solicitações dos mototaxistas para análise jurídica e posterior designação da respectiva reposta, se couber à Prefeitura de Dourados.

O presidente do sindicato, Silvério Gonçalves Diniz, listou assuntos da categoria e explanou à prefeita algumas dificuldades. Entre os assuntos, algumas taxas que incidem sobre a prestação de serviços, o término de obras de reforma e ampliação de pelo menos três pontos de mototáxi na cidade, estacionamento, reforma do ponto na Rodoviária, mudança na legislação sobre ano/modelo da motocicleta para fins de inspeção, inspeção veicular e reaproveitamento das coberturas antigas em outros pontos.

“Vocês prestam um serviço importante e queremos analisar cada uma destas situações para que os mototaxistas sejam melhor assistidos pela administração”, disse a prefeita Délia Razuk.