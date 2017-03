Délia pede intervenção de secretária para construir mais casas populares

JARDIM CLÍMAX | Prefeita de Dourados também pretende desenvolver e urbanizar áreas da zona oeste da cidade

Assecom/Arquivo

A prefeita Délia Razuk (PR) está negociando com o Governo do Estado, por meio da secretária Maria do Carmo Avesani Lopez, de Habitação, no sentido de aproveitar parte dos recursos contratados pelo Município junto à Caixa Econômica Federal, por intermédio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), para investimento em construção de novas unidades e na urbanização de áreas na região do Jardim Clímax, zona oeste de Dourados.

Durante recente encontro com a secretária de Estado, no gabinete da prefeita, Délia pediu a intervenção de Maria do Carmo junto ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e no Ministério das Cidades, no sentido de migrar os repasses do saldo de contrato do PAC para o Programa Minha Casa Minha Vida, como forma de dar melhor destinação à verba e contemplar famílias que aguardam pelo programa de moradias anunciado para a região do Clímax.

De acordo com o secretário municipal de Planejamento, Tahan Sales Mustafa, a Prefeitura ainda dispõe de cerca de R$ 4,2 milhões do contrato superior a R$ 24 milhões firmado com a Caixa, dos recursos do PAC, e pretende aplicar esses recursos na construção de unidades habitacionais e serviços de infraestrutura, drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica, incluindo a duplicação de avenidas, e ampliação das obras de canalização do Córrego Água Boa, cujos projetos já foram encaminhados e pré-aprovados pela Caixa Econômica.

“Essas intervenções vão dar um novo aspecto à região do Clímax, ajudando a contemplar a demanda por mais unidades residenciais e promovendo mais qualidade e melhor infraestrutura para toda a extensão da zona oeste da cidade, que a prefeita Délia Razuk considera como pontos essenciais para a valorização das pessoas”, observou o secretário Tahan Mustafa.