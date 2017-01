Délia oficializa com vereadores devolução da ultima parcela do duodécimo de 2016

A.Frota

Uma reunião na manhã desta segunda-feira (30) no gabinete da prefeita Délia Razuk oficializou a devolução da última parcela do duodécimo por parte da Câmara de Vereadores à Prefeitura de Dourados, correspondente ao ano de 2016. Foram devolvidos R$ 766.677,21 aos cofres da administração, como parte final dos mais de R$ 4 milhões economizados pela Câmara.

A reunião serviu também para a consolidação de uma série de compromissos entre o Legislativo e a Prefeitura, fortalecidos pela boa relação política da prefeita Délia com os vereadores e a disposição dos legisladores, declarada na reunião, em trabalhar de forma conjunta. “Quero ser conhecida como a prefeita que valorizou a Câmara de Vereadores”, disse Délia Razuk.

Os vereadores apresentaram algumas demandas no intuito da aplicação dos recursos do duodécimo, no entanto, dentro do contexto da reunião, a procuradora do município, Lourdes Benaduce, explicou como as diretrizes orçamentárias conduzem a utilização do dinheiro devolvido e que esta decisão cabe ao administrador. Assim, a prefeita Délia determinou que ocorra a comunicação à Câmara dos encaminhamentos dos recursos assim que ocorrerem. Para tanto, será feita uma análise das principais demandas que podem receber esse aporte, dentro do que a Lei rege.

Cada um dos 17 vereadores presentes na reunião foi ouvido e todos demonstraram total apoio à administração de Délia Razuk. A prefeita ressaltou que, além da disposição, é dever dos Poderes constituídos, Executivo e Legislativo de Dourados, fazer o melhor para a cidade e os cidadãos. “É compromisso de todos nós”, disse.

“Como alguém que saiu do mandato de vereadora para a cadeira de prefeita, eu reconheço as dificuldades do legislativo, por isso atuo com respeito e compromisso com a Casa de Leis”, disse.

Presidente do Legislativo, a vereadora Daniela Hall agradeceu a oportunidade de estar com a prefeita em reunião tão importante e ressaltou que a Casa de Leis é para o povo de Dourados. “No que for do interesse do povo douradense, não faremos oposição”, reforçou.

“Dourados é uma cidade muito grande, muito valorosa e precisamos impor nossa condição de maior cidade do interior. Acho que a classe política douradense precisa tratar Dourados como tal e buscar o prestígio que ela merece em Mato Grosso do Sul”, disse o vereador Elias Ishy, que foi apoiado pelo vereador Braz Melo.

O vereador Bebeto, ressaltou o momento histórico da união das forças com a convocação de todos os vereadores para uma pauta produtiva com a prefeita Délia.

A prefeita Délia ressaltou que a união das forças pode fazer com que Dourados seja vista com outros olhos e receba mais bônus em se tratando de um polo regional. Para a prefeita, a cidade que conta com tanta gente trabalhadora, capaz e talentosa precisa ser prestigiada.

Em muitas demandas, segundo a prefeita, é interessante analisar, também, a contrapartida de todos da sociedade. Délia reforçou o papel da população e como ela pode contribuir. “No caso de buracos, por exemplo, algumas empresas não respeitam a restrição a cargas pesadas em determinadas ruas, e causam danos sérios ao asfalto”, explicou.

Participaram da reunião o vice-prefeito, Marisvaldo Zeuli, o secretário de Governo, Raufi Marques, e os vereadores Daniela Hall, Pedro Pepa, Bebeto, Braz Melo, Idenor Machado, Cido Medeiros, Juarez, Madson Valente, Cirilo, Sergio Nogueira, Olavo Sul, Elias Ishy, Carlito, Ramin, Junior Rodrigues, Silas Zanata e Janior Miguel. Não participaram da reunião os vereadores Marçal Filho e Alan Guedes.