Délia fortalece diálogo com Câmara

VEREADORES reforçam necessidade de diálogo entre Poderes e tempo para análise de projetos

A. Frota

A prefeita Délia Razuk (PR) recebeu ontem de manhã os quarto vereadores que compõem a Mesa Diretora da Câmara de Dourados. Na pauta da conversa o fomento ao diálogo entre os poderes Legislativo e Executivo, com tranquilidade, para análise e votação de projetos.

Segundo a prefeita, a prioridade é fazer o melhor pela população de Dourados e, como tem sido desde que tomou posse e iniciou as conversas com a Câmara de Vereadores, vai continuar um bom diálogo de forma que os projetos do Executivo enviados à Casa de Leis cheguem com antecedência e de forma a contribuir com o trabalho dos vereadores.

“Nada deve ser imposto aos vereadores. Tem que haver tempo para analisar e discutir toda e qualquer proposta enviada por meio de projeto, sempre visando o melhor para a nossa cidade”, disse Délia, ressaltando a experiência de 8 anos como vereadora.

A presidente da Câmara de Vereadores, Daniela Hall (PSD), agradeceu a prefeita pelo reconhecimento e compreensão com a necessidade de tempo para análise de qualquer projeto, dentro de prazos razoáveis. “Ter tempo de a Câmara analisar as propostas e diálogo com o Executivo é saudável para o bom andamento dos projetos em prol do melhor para a cidade e a administração”, disse.

Segundo a prefeita, a proposta de reforma administrativa será enviada à Câmara em breve, mas sem qualquer pressão para votação. “É notória a necessidade da administração de que haja alguns ajustes, mas o trabalho do vereador como fiscal tem que ser respeitado, com tempo e com tranquilidade para analisar nossa proposta”, explicou.

O vereador Sérgio Nogueira, vice-presidente da Câmara, ressaltou o motivo da visita e agradeceu a prefeita pela postura isonômica e justa com as funções do Legislativo. “Viemos ouvir a mensagem que a prefeita quer repassar ao Legislativo e é uma mensagem de parceria em prol de Dourados”, disse.

Participaram da reunião, além da presidente da Câmara e o vice-presidente, o primeiro secretário Pedro Pepa e Cirilo Ramão, segundo secretário.