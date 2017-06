Délia entrega material hospitalar e unidades odontológicas em aldeia

A.Frota

“Não vamos sair das aldeias”, disse a prefeita Délia Razuk na manhã desta sexta-feira (09) durante entrega de três unidades móveis odontológicas e materiais médico hospitalar na aldeia Jaguapiru. A ação ocorreu no barracão da Funai (Fundação Nacional do Índio) no interior da reserva.

As unidades móveis pertencentes ao programa Brasil Sorridente, do Governo Federal, atenderão Dourados, Caarapó e Amambai. Já os materiais serão entregues nas unidades básicas de saúde da reserva indígena de Dourados para elevar a qualidade do atendimento.

Conforme Edenilson Canale, coordenador da Saúde Indígena de Mato Grosso do Sul, os investimentos contribuirão para fortalecer a saúde básica na reserva indígena e com mais condições para um atendimento de melhor qualidade nos postos, além da maior oferta dos medicamentos em geral que também foi possibilitada, se terá um impacto positivo ainda na diminuição do índice de mortalidade infantil.

As equipes de Saúde Bucal atenderão nas unidades móveis odontológicas equipadas para atendimentos como extração, profilaxia, restauração, raspagem periodontal, entre outros, sendo que estas contam inclusive com gerador próprio de energia.

“Será um grande diferencial para atender a nossa comunidade, com a importante ação de poder atender até os pontos mais distantes e até mesmo idosos ou pessoas que contem com alguma deficiência e tenham dificuldades para sair de casa e buscar este atendimento”, disse a prefeita.

O secretário de Saúde Renato Vidigal enfatizou que as unidades de saúde recebem equipamentos como materiais para pequenas cirurgias e atenção básica como aferidores de pressão, nebulizadores e estetoscópios, além de móveis que contribuirão para o serviço dos profissionais e atenderão melhor a população.

“Agregará no serviço de saúde aos indígenas e a nossa gestão tem dado uma atenção especial nesse sentido, vamos buscar melhorias contínuas e desenvolveremos ações com foco em prevenção a saúde”, disse.

Na oportunidade, a ‘parceria’ da prefeitura com as aldeias foi elogiada por representantes da comunidade. “Estou muito feliz, pois a prefeita tem vindo aqui para ver as condições de nossa comunidade em todas as áreas como educação e saúde. Estamos indo para frente e isso é algo que há muito tempo não acontecia”, disse Gaudêncio Benites, líder da Aldeia Bororó.

A prefeita Délia Razuk agradeceu o empenho dos representantes da área da saúde e do deputado federal Geraldo Resende na busca dos recursos para os materiais e veículos entregues. Ela destacou sobre como o trabalho da gestão tem impactado positivamente na reserva indígena em vários eixos.

“Melhoramos as estradas, investimos no transporte para atender melhor em especial as pessoas que estudam, visitei obras paradas e tenho intermediado por isto e vamos continuar trabalhando pela reserva indígena, sem diferenciá-la da sede do município. Não vamos sai das aldeias”, frisou a prefeita.