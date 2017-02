Délia e secretários visitam escola e Ceim da região oeste

A prefeita Délia Razuk manteve na quarta-feira agenda de visitas na escola Weimar Gonçalves Torres e Ceim Claudete Pereira Lima com a secretária de Educação Audrey Milan, e o titular de Serviços Urbanos, Joaquim Soares.

Divulgação

Dentro do cronograma de limpeza para o início do ano letivo, previsto para 13 de fevereiro, as instituições de ensino recebem limpeza geral, com poda das árvores e roçada nos pátios. Segundo o secretário Joaquim Soares, a força-tarefa da Semsur na cidade já retirou mais de 20 caminhões de galhos podados e mato roçado dos prédios da educação.

A primeira visita aconteceu no Ceim localizado próximo a Via Parque. A comitiva foi recebida pela coordenadora Maria Amabili Castro. A coordenadora lembrou que 140 crianças estão matriculadas e a manutenção é imprescindível para a segurança dos alunos e profissionais do Centro Educacional.

Na sequência, a comissão do executivo visitou a escola Weimar Gonçalves Torres, o CEU do Parque do Largo. O diretor Renato Marin Machado Faria e a diretora adjunta Luciana de Souza, mostraram as dependências da instituição e um projeto elaborado por um dos professores com vistas a proporcionar mais conforto para um futuro ensino integral dos alunos, com uma área total de 460 metros, sendo três salas funcionais, importantes para a atividade extra-curricular dos educandos. A prefeita parabenizou pela iniciativa e pro-atividade.