Délia deixa servidores sem reajuste e pode enfrentar 1ª greve em 7 meses

SEM AUMENTO | Professores fazem assembleia amanhã e podem iniciar greve por tempo indeterminado

SIMTED

Há sete meses no cargo, a prefeita de Dourados, Délia Razuk (PR), pode enfrentar neste mês a primeira greve de servidores públicos. Os professores da Rede Municipal de Ensino fazem assembleia amanhã e existe possibilidade de uma paralisação por tempo indeterminado ser iniciada ainda nesta semana.

Assim como todos os demais servidores municipais, os educadores ficaram sem a reposição do piso nacional e reclamam da falta de propostas concretas da prefeitura. Em abril, quando as negociações começaram, a prefeita informou que a prioridade é pagar os salários em dia.

Ontem, o Simted (Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação) protocolou um ofício na prefeitura rejeitando a proposta de negociação salarial do governo municipal. No documento, encaminhado à prefeita Délia Razuk, a categoria apresenta uma contraproposta solicitando o cumprimento imediato de 10 pontos.

A proposta dos profissionais da educação é resultado da assembleia geral da quinta-feira passada e da assembleia do grupo administrativo, realizada ontem de manhã.

Nos 10 pontos, os educadores propõem pagamento na folha do mês de setembro com a correção do índice de 7,64% referente a correção do Piso Nacional do Magistério e reajuste do grupo administrativo; e pagamento do mesmo índice retroativo referente aos meses de abril, maio, junho, julho e agosto e, também, na folha de pagamento de setembro para o grupo magistério e administrativo.

Defendem também garantia do pagamento do décimo-terceiro com salário integral referente ao mês de novembro para o grupo administrativo e magistério; regularização do desconto da Cassems para o grupo administrativo e magistério; regularização imediata do contrato do magistério para cumprir a Lei Complementar 118, garantindo o pagamento pela classe “A” e respeitando nível de escolaridade de cada docente.

Querem, ainda, que seja retomado o Pró-Funcionário como adicional permanente do PCCR; retomado o convênio com o curso pró-funcionário; a realização de concurso público para o grupo administrativo da educação; o pagamento do difícil acesso para todos os servidores da Educação em acordo com a lei sem distinção aos contratados e o cumprimento imediato da Deliberação Comed 080.