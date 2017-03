Delegada Paula Oruê recebe da Câmara de Dourados o Prêmio Marta Guarani

HOMENAGEM | Prêmio é concedido a mulheres que tenham contribuição relevante à defesa dos direitos da mulher

Thiago Morais

A delegada titular da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Dourados, Paula Ribeiro dos Santos Oruê, recebeu da Câmara de Dourados em sessão solene no início da noite de ontem, o “Prêmio Mulher Cidadã – Marta Guarani”. A cerimônia precedeu a sessão ordinária, aberta em seguida.

Ela foi escolhida pelas ações que desenvolve na luta para pôr fim à violência contra a mulher e pelos direitos humanos. Entre as principais ações está a formalização de convênio entre a delegacia e a Unigran para estágio nas áreas da psicologia e jurídica. O programa já possibilitou mais de 1.400 atendimentos a mulheres vítimas de violência. Aos estudantes permite melhor formação a partir da possibilidade de vincular a teoria com a prática.

Para a presidente da Câmara, Daniela Hall (PSD), o ‘Marta Guaraní’ é um prêmio muito importante, que precisa ser mantido. “É uma alegria entregar este prêmio, já que está dentro da minha proposta de trabalho, que é focar na valorização da mulher. Sabemos que a mulher ainda enfrenta muitos problemas e ver pessoas trabalhando para levar apoio a elas e garantir seus direitos, como é o caso da doutora Paula, nos deixa muito orgulhosa”, afirma a presidente.

A homenageada é membro do Conselho da Mulher de Dourados, membro da Rede de Atendimento à Mulher e membro do Núcleo de Estudos de Diversidade de Gênero e Sexual da Fundação Universidade Federal da Grande Dourados, como representante da sociedade civil.

Paula é natural de Coxim-MS. Concluiu o ensino médio na Palatine High School em Palatine, no Ilinóis (EUA). Foi professora de inglês em Campo Grande e formou-se em direito em 2006 pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). Foi assessora jurídica e conciliadora do Juizado Especial no Fórum da Comarca de Coxim. É pós-graduada em ‘Grandes Transformações Processuais’ pela LFG em 2010 e em ‘Gestão em Segurança Pública’ pela Unilins, em 2014.

Em 2009 foi aprovada em concurso para o cargo de delegada da Polícia Civil, com primeira lotação, como titular da delegacia de Sete Quedas. Em 2012 foi removida, a pedido, para Corumbá, na função de delegada adjunta da 1ª DP. Em seguida exerceu a função de delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Corumbá, até 2016, quando foi removida, também a pedido, para a Delegacia de Atendimento à Mulher de Dourados, onde é delegada titular até hoje.

O PRÊMIO

O Prêmio é conferido anualmente por ocasião das comemorações do Dia Internacional da Mulher (8 de março). As indicações ao prêmio são feitas por entidades governamentais ou não, de âmbito municipal, que desenvolvam atividades relacionadas à promoção e à valorização da mulher.

A escolha é feito por um conselho, formado por representantes do Poder Executivo Municipal, do Poder Judiciário, representante da Câmara de Vereadores, representante do Conselho dos Direitos da Mulher, representante da Associação Comercial e Empresarial de Dourados, representante do Sindicato dos Comerciários e representante da União Douradense das Associações de Moradores.