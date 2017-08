Definidas as semifinais do Interdistrital

Waldemar Gonçalves - Russo

A equipe de esportes da Funed (Fundação de Esporte de Dourados), sob o comando do diretor-presidente Jânio César Amaro, prosseguiu no domingo com a 15ª edição do Campeonato Interdistrital de futebol de campo e as quatro equipes que estarão nas semifinais foram definidas. De acordo com a coordenação, ao meio-dia desta terça-feira haverá uma reunião com os quatro dirigentes para definição dos confrontos, que terão início no próximo domingo.

Com as equipes da AAVV (Associação Atlética Vila Vargas) e Esporte Clube Vila São Pedro já garantidas nas semifinais, pelo grupo B, com dez pontos ganhos cada, as outras duas vagas, pelo A, foram definidas no campo da Vila Formosa.

Jogando em casa, a Vila Formosa se manteve na liderança do seu grupo, com 12 pontos, após ficar no empate em zero a zero com o Esporte Clube Nacional de Vila Vargas, que ficou em segundo, com 11 pontos ganhos.

A fase de classificação teve 24 jogos, com um total de 99 gols marcados, média de 4,1 por partidas.

Pelas semifinais, a Vila Formosa jogará em casa contra o Esporte Clube Vila São Pedro, enquanto a AAVV (Associação Atlética Vila Vargas) fará o clássico distrital jogando em seu campo contra o Esporte Clube Nacional.

Na briga pela artilharia estão Márcio Borges, do eliminado Panambi Veteranos, com oito gols; Wesley Bezerra, do Nacional de Vila Vargas, e Magno Valente, da AAVV, ambos com cinco gols. Com quatro gols estão Emerson do Valle, da AAVV e Patrick Nunes, da Vila São Pedro.

DISTRITOS

O 15º Interdistrital deste ano teve as seguintes equipes em busca do título da competição:

Pelo grupo “A” o Esporte Clube Nacional de Vila Vargas; Nacional da Colônia Zanatta; Colonial de Indápolis e Vila Formosa. Pelo “B” a AAVV (Associação Atlética Vila Vargas); Esporte Clube Vila São Pedro; Panambi Veteranos e Clube Atlético Panambi.

A competição é realizada pela Prefeitura de Dourados e coordenada pela equipe de esportes da Funed (Fundação de Esporte de Dourados).