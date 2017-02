DEBATE CULTURAL : A representatividade do negro na Literatura Brasileira

Rosângela Ferreira Luz*

Literatudo.com

Sou negra, professora e mulher e sempre costumo perguntar aos meus alunos quantos professores negros eles conhecem? Quantos políticos? Quantos médicos? A melhor resposta à primeira pergunta: foram três e, na ocasião, eu estava trabalhando em uma escola municipal na periferia de Dourados (MS) e elas eram uma professora das séries iniciais, uma professora de Educação Física e eu. Quanto às outras perguntas, nunca esperei resposta!

Temos, na Literatura, a mesma tímida representatividade do negro, tanto de autores como de protagonistas e posso começar falando do autor Castro Alves, abolicionista e o poeta dos escravos; depois posso citar como exemplo o escritor Bernardo Guimarães com o livro “A escrava Isaura”, cuja protagonista, mesmo sendo escrava, sofre um “embranquecimento” para ser aceita e podemos constatar isso na novela oriunda do romance que é a mais famosa no exterior.

Machado de Assis, um expoente da nossa Literatura, que é trabalhado nas escolas quase sempre como imposição, sem o devido estímulo para a leitura prazerosa, visando o amadurecimento do leitor até que possa encarar leituras mais complexas, possui uma riqueza nas entrelinhas que, mesmo não tendo um protagonista negro em seus romances mais famosos, tem em “Memórias de Brás Cubas”, um canalha, senhor de escravos que está morto ao narrar suas memórias, e em “Dom Casmurro” seu protagonista, Bentinho, é um fracassado desconfiado a ponto de traumatizar personagens e leitores. Por fim, o próprio autor também recebe um embranquecimento para ser aceito em sua época e esta imagem perdura até hoje a ponto de muitos não saberem que ele é um autor negro.

O escritor Lima Barreto será o homenageado da Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, que irá acontecer entre 26 e 30 de julho. O escritor negro, filho de uma escrava e de um português com problemas psiquiátricos, que foi rejeitado duas vezes pela Academia Brasileira de Letras e que, na terceira vez, retirou sua candidatura antes da eleição, mesmo porque a academia era para doutores e não para homens como ele, pobre e preto.

Suas obras possuem protagonistas negros, por exemplo, em “Memórias do escrivão Isaías Caminha”, escreve com elementos autobiográficos e em sua obra “Clara dos Anjos”, apresenta uma negra bem-educada que se apaixona por um malandro (branco) e, obviamente, a relação é malsucedida, sendo essa uma de suas obras que mais aprecio. Temos também “Triste fim de Policarpo Quaresma”, um patriota branco que é injustamente traído pelo próprio sistema que defendeu a vida inteira, e “Bruzundangas”, um país fictício em que ocorrem todos os desgovernos políticos como acontece, ainda, nos dias de hoje, infelizmente.

Sua produção é vasta, todavia demorou muito para que fosse reconhecido, várias de suas obras são publicadas e valorizadas após a morte, decorrente de uma vida marginalizada que resulta em internações em hospícios e o colapso cardíaco que o mata.

Essa homenagem na FLIP este ano é um reconhecimento a um escritor que sofreu por decorrência do preconceito racial que ainda existe em nosso país, por suas obras conterem críticas à classe dominante, razão pela qual foi ignorado em sua época, mas não vamos ignorar que é uma literatura em construção, tanto de autores como de personagens e não temos ainda uma imagem desvinculada do negro à escravidão, submissão, subempregos, prostituição e criminosos, mesmo que haja quem diga que “racismo não existe”. Está aí a Literatura para provar o quanto somos ainda desvalorizados e invisíveis e cito as diversas ocasiões em que, estando com minha mãe (branca), foi perguntado a ela se eu era sua empregada e desconhecendo a carga de preconceito que havia nesta pergunta, somente com o amadurecimento, percebi como ela deveria se sentir insultada pela pergunta, tanto quanto sou agora, mas isso é conversa para outra hora!

“Não vamos ignorar que é uma Literatura em construção, tanto de autores como de personagens e não temos ainda uma imagem desvinculada do negro à escravidão, submissão, subempregos, prostituição e criminosos, mesmo que haja quem diga que “racismo não existe”.

ROSÂNGELA FERREIRA LUZ é professora de Língua Portuguesa e Literatura na Rede Municipal de Ensino de Dourados.