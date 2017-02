DEBATE CULTURAL: Gastando o sapato pelos caminhos do Mato Grosso do Sul com Dagata & os Aluízios

Cellia Fernanda Pietramale Ebling

O ano de 2017 começou agitado para banda Dagata & os Aluízios, que com mais 15 anos de estrada, está gravando seu terceiro álbum, “Rua dos Ipês”, fomentado pelo FIP 2016 (Fundo de Investimento à Produção Artistica e Cultural de Dourados). Além disso, a banda lançou, no dia 29 de janeiro, o clipe oficial da música “Sapato Gasto” (quinta faixa do álbum “Tereréfonia”, lançado em 2014).

Produzido por Punto Aureo, o clipe é dinâmico, utilizando as mais variadas formas e efeitos, fazendo com que o telespectador se sinta instigado em vê-lo até o fim.

Fazendo jus a temática do “Tereréfonia”, num tempo de 4’22’’, percorremos a história da nossa região, visitando cidades, distritos e monumentos que representam a construção do nosso estado, mais precisamente da cidade de Dourados.

Somos presenteados com imagens aéreas da antiga Estação Ferroviária de Itahum, fazendo-nos refletir sobre as mudanças que ocorreram com o “avanço” da sociedade, já que está desativada para trens de passageiros desde 1996 e o último cargueiro passou em 2002. Sendo assim, nos takes direcionados à Ferrovia, podemos perceber que, onde já existiram vagões de trens carregando histórias das pessoas que por ali partiam ou chegavam, agora há pessoas que necessitam do espaço para fixar sua morada.

Outras viagens que o clipe nos proporciona são aos monumentos históricos que a cidade de Dourados possui, como a Praça do Cinquentenário, Praça Antônio João, Estádio Fredis Saldivar (Douradão) e a Usina Velha. Espaços muitas vezes deixados de lado pelo poder público, fazendo com que caia no esquecimento da população.

Acredito que mais que um clipe sensacional com uma música cheia de riffes de guitarra e uma pegada Rock n’Roll, o projeto audiovisual nos convida a gastar a sola dos nossos sapatos e conhecer a região da Grande Dourados, fazendo com que possamos dar o merecido valor à nossa história.

“Tereréfonia” (2014)

Pra quem não conhece o segundo álbum lançado pela banda Dagata & os Aluízios, sugiro que se adentre às plataformas digitais ou procure adquirir um exemplar físico. Composto por 13 faixas, o projeto foi produzido por Antônio Porto, gravado no Estúdio 45 em Campo Grande e fomentado pelo FIP 2014 (Fundo de Investimento à Produção Artística e Cultural de Dourados).

A maior parte das músicas presentes no projeto possui direta e indiretamente o Mato Grosso do Sul como tema. Gastamos nossos sapatos voltando às raízes com “Che Rohayhu” e a declamação de “Índia Velha” (de Emmanuel Marinho). Passamos pela fronteira, indo “De Ponta Porã à Amsterdã” em busca da “Mujer Bandida”.

Vamos até a capital do Estado em “A tardezinha pra Campão”. Chegamos em Corumbá com “Cunhataiporã” (de Geraldo Espíndola). Aproveitamos para pegar o trem com “Serpenteando o Trem” até voltarmos para casa mergulharmos em “O Passeio”, caminhando por Dourados em uma levada leve.

Além do clipe que lançou este ano, a banda já havia lançado o clipe da música “Faça o Favor”, também produzido pela Punto Áureo e utilizando Dourados como palco. Caminhamos pelas ruas, embaixo das figueiras tombadas como patrimônio histórico da cidade e subimos até o terraço primeiro prédio “alto” construído, o Adelina Rigotti. Em todo percurso do projeto somos apresentados ao por do sol e imagens de Dourados de cima. É um verdadeiro presente.

Agora o que nos resta é esperar quais surpresas “Rua dos Ipês” irá nos proporcionar. E, vendo já pelo título do álbum, teremos mais nossa região cantada pelo bom e velho Rock n’ Roll.

* CELLIA FERNANDA PIETRAMALE EBLING é graduada em Letras Português/Inglês pela UEMS e mestra em Linguística e Transculturalidade pela UFGD. Sua paixão pelas letras e pela música vem do seu tempo de criança. Pianista, cantora, compositora e co-fundadora do Arrebol Coletivo, publicou “Rabiscos que sufocam: palavras perdidas entre fumaça, whisky, sexo e solidão” (2013).