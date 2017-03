DEBATE CULTURAL Banda Stark – Mergulhando em outra Dimensão

Céllia Fernanda Pietramale Ebling *

No último dia 04 de fevereiro a Banda Stark lançou seu mais novo clipe, “Dimensão”, que abre um 2017 cheio de projetos e expectativas para a banda.

Gravado em um laticínio abandonado, o projeto audiovisual foi roteirizado e produzido por todos os músicos da banda. As filmagens, edição, adaptação de roteiro e direção ficaram por conta dos profissionais da Punto Áureo Estúdio de Fotografia e Audiovisual, além da atuação da atriz Jaqueline Altenhofer.

Com um ar de filme de terror, o cenário abusa das cores quentes, como o vermelho, e as silhuetas dos integrantes, dando um tom de mistério e angústia. Além disso, a interpretação de Jaqueline, como alma penada, soa como os fantasmas que nos perseguem trazendo à tona lembranças que queremos esquecer.

Jogos de luzes, efeitos com poeira e efeitos de luzes que dão a impressão de que os integrantes da banda são marionetes, bonecos de vudu, atormentados e dirigidos por uma força maior, a força da dependência amorosa.

De certa forma, a letra da música, dialogada com as imagens do clipe, nos dá a sensação de pertencimento e clausura. Relacionamentos doentios e passionais, aqueles que nos desnorteiam e nos consomem, fazendo com que às vezes pensemos estar em outro mundo — outra dimensão.

E assim, muito mais que um trabalho bem feito, o vídeo te propõe a pensar se você quer ou não continuar nesse jogo.

BANDA STARK

Formada em 2013, na cidade de Dourados (MS), a banda é formada por Hector Rigon (baixista), Eduardo De Sá (bateria), Pedro Couto (vocal), Yoshio Asato (DJ) e Luan Mendes (guitarra). O grupo ficou conhecido por meio de vídeos que divulgavam no YouTube e no Facebook, a maior parte no estilo mash-up, e que abriram portas para a banda, fazendo com que o público pudesse conhecer a qualidade e a diversidade musical e começasse a pedir shows.

Partindo dos mash-ups de músicas como “Ela Vai Voltar/Sweet Home Alabama” (Charlie Brown Jr/Lynyrd Skynyrd.) e covers como “Feeling Good”, de Nina Simone, começaram a realizar shows por Mato Grosso do Sul.

Em 2015, depois de dois anos trabalhando com covers, decidiram desenvolver um trabalho com música autoral, cujo resultado se materializou no EP “Luz” que conta com cinco músicas e está disponível no YouTube.

Além do EP, no ano de 2016 a banda começou a lançar clipes de suas músicas autorais, como “A Distância” (faixa do EP “Luz”) e “Corre atrás”, ambos lançados em março e direção por Punto Aureo. E não só isso, os shows que antes se restringiam às cidades do MS foram ampliados para o Estado de São Paulo, passando pela Capital, por Campinas, Sorocaba e Rio Claro, o Estado de Goiânia e o Distrito Federal.

Agora só nos resta saber qual será a próxima novidade que estes meninos têm para nos surpreender, porque imaginação, criatividade e musicalidade essa galera tem se sobra.

Para assistir o clipe e acompanhar os novos trabalhos da Banda Stark, basta acessar suas redes sociais: facebook.com/oficialbandastark, instagram.com/oficialstark e youtube.com/oficialstark.

* CÉLLIA FERNANDA PIETRAMALE EBLING é graduada em Letras Português/Inglês pela UEMS e mestra em Linguística e Transculturalidade pela UFGD. Sua paixão pelas letras e pela música vem do seu tempo de criança. Pianista, cantora, compositora e co-fundadora do Arrebol Coletivo, publicou “Rabiscos que sufocam: palavras perdidas entre fumaça, whisky, sexo e solidão” (2013).