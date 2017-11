De 2014 para cá, vereadores mudam de postura na Câmara de Dourados

Malagueta – dia 26/10

Mudança de Postura

Um fato chamou a atenção ontem ao final da votação do projeto de iniciativa da prefeita Délia Razuk (PR) que alterou a Lei Complementar 267/2014, mudando o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) da categoria e acabando com a equiparação do rendimento médio de docentes do Ensino Básico Público com os demais profissionais com escolaridade equivalente: a falta de coerência de um seleto grupo de vereadores. Quando o PCCR foi aprovado, em 2014, Bebeto (PDT), Cirilo Ramão (PMDB), Silas Zanata (PPS), Pedro Pepa (DEM), Juarez de Oliveira (PMDB), Idenor Machado (PSDB), Cido Medeiros (DEM) e Sérgio Nogueira (PSDB) votaram a favor dos servidores municipais e, certamente, colheram os louros nas eleições de 2016. Ontem, sem qualquer constrangimento, esses mesmos vereadores tiraram as conquistas que eles próprios garantiram para os professores, com ajuda, é claro, da hoje prefeita Délia Razuk que, na condição de vereadora, também fez graça com a categoria. Vai entender!

Expediente Externo

Chamou a atenção ontem a presença do gerente do Terminal Rodoviário de Dourados, Hélio do Lanche (PSC), na votação do projeto de autoria da prefeita Délia Razuk (PR) que suprimiu direitos dos professores municipais. Detalhe: os professores foram impedidos pela Polícia Militar de ingressar num prédio público, mas o servidor nomeado conseguiu entrar.

Fiscal de Votação

Como não existe área de embarque e desembarque de passageiros na Câmara de Vereadores, nada justifica um servidor público municipal responsável pelo Terminal Rodoviário acompanhando votação política fora do local de trabalho e, mais grave, em horário de expediente.

Valorosa Polícia

Também chamou a atenção a presença de um verdadeiro pelotão da Polícia Militar na Câmara de Vereadores ontem para garantir a segurança dos nobres edis. O interessante é que quando o cidadão, a exemplo do que já ocorreu por diversas vezes com este colunista, aciona a PM para conter perturbação do sossego na madrugada adentro, nunca tem disponibilidade.

Alô, Polícia Militar!

Até agora ninguém sabe quem chamou aquele pelotão da valorosa Polícia Militar para conter os professores que estavam no interior da Câmara de Vereadores e, mais grave, para impedir que outros educadores adentrassem ao prédio público em horário de expediente. A pergunta foi feita ontem na coluna e até agora não foi respondida: quem chamou a PM? Quem?

Direitos Suprimidos

O fato é que após duas tentativas fracassadas de colocar o projeto do PCCR em votação, a prefeita Délia Razuk (PR), a mesma que votou a favor do servidor quando era vereadora, conseguiu suprimir direitos da categoria. Ficaram ao lado dos servidores os vereadores Daniela Hall (PSD), Marçal Filho (PSDB), Madson Valente (DEM), Elias Ishy (PT), Alan Guedes (DEM) e Olavo Sul (PEN).

Postura Sindical

Como presidente do Sindicato dos Guardas Municipais de Dourados, o vereador Olavo Sul (PEN) não teve dúvidas: votou de pronto contra o projeto que alterou o PCCR. Fica a expectativa agora para as consequências do voto, já que esse pessoal tem mostrado ser bom de revanchismo.

Bancada da Prefeita

A bancada da prefeita Délia Razuk votou unida e garantiu a vitória fácil contra os professores. Jânio Miguel (PR), Carlito do Gás (PEN) Junior Rodrigues (PR), Brás Melo (PSC), Bebeto (PDT), Cirilo Ramão (PMDB), Ramim (PDT), Silas Zanata (PPS), Pedro Pepa (DEM), Juarez de Oliveira (PMDB), Idenor Machado (PSDB), Cido Medeiros (DEM) e Sérgio Nogueira (PSDB) formaram a turma do SIM!

Comando da FunSaúde

O vereador Alan Guedes (DEM) entrou em contato com a coluna ontem para afirmar que concorda com cada vírgula da nota que destacou o dinamismo, transparência, probidade e firmeza do competente Américo Monteiro Salgado Junior à frente da Fundação de Serviços de Saúde de Dourados (FunSaúde).

Reconhecimento Público

Alan Guedes enfatizou que se a estrutura de saúde em Dourados tivesse outros servidores com o mesmo comprometimento de Américo Salgado Júnior a situação estaria muito melhor. Em pouco mais de dois meses, o filho do saudoso vereador Américo Salgado deu provas que herdou o jeito do pai para a coisa pública, tratando todos com respeito.

Jogatina Desenfreada

Organismos de controle estão tentando descobrir como o secretário municipal de Saúde de uma prefeitura do interior de Mato Grosso do Sul gastou quase R$ 1 milhão em jogatina nos últimos meses. Diz a lenda que o gestor adora uma mesa de pôquer, sobretudo online, e as apostas pela rede mundial já chegaram ao conhecimento das autoridades. Vai vendo!

Ardidas

Foi de morrer de rir o discurso dos petistas ontem na hora de votar contra o relator que encaminhou a rejeição da Ação Penal contra o presidente Michel Temer (PMDB) no Supremo Tribunal Federal (STF). Na maior cara de pau, os petistas ocuparam o microfone para falar de ética, de moralidade, de transparência, de Justiça…

Quase todos desfilaram o discurso do golpe e apareceram até aqueles que tiveram coragem de afirmar que o Brasil precisa eleger Luiz Inácio Lula da Silva em 2018 para moralizar a Presidência da República. Em meio às falas dos petistas ontem, uma pergunta não quis calar: esse pessoal estava falando sério ou era apenas fanfarronice?

Ao final da votação aconteceu o óbvio: Michel Temer foi salvo da degola mesmo com as pesquisas apontando 90% de reprovação do seu governo e nem mesmo os eleitores petistas foram às ruas gritar “fora Temer”. Em tempo: a maioria dos votos contra o governo saiu dos Estados do Norte e Nordeste, onde o PT construiu um espólio político com a distribuição do Bolsa Família.