Daniela Hall pede recursos federais para Dourados

Éder Gonçalves

Em visita ao senador Waldemir Moka (PMDB), a presidente da Câmara de Dourados, Daniela Hall (PSD), pediu para que fossem garantidos mais recursos para Dourados e buscou apoio para alavancar a representatividade feminina no cenário nacional.

Pontualmente a vereadora tratou sobre os investimentos necessários para concluir as obras da feira livre da Rua Cafelândia, cuja segunda etapa foi finalizada no final de 2016, com recursos do Mapa (Ministério de Agricultura Pecuária e Abastecimento), por meio de emendas do senador Moka e do deputado federal Geraldo Resende (PSDB).

“Primeiro quero agradecer as ações do senador durante todo o seu mandato por incluir Dourados em suas políticas, assim como agradecer a emenda de R$ 1.250.000,00 para a conclusão da feira livre em nosso município, uma conquista em conjunto com o deputado federal Gerado Resende, cuja emenda foi no mesmo valor”, destacou Daniela.

Ela também afirmou que agora é preciso empenho na execução das obras no sentido de finalizar o projeto e atender de maneira definitiva os feirantes e os consumidores que utilizam o espaço da feira, denominada João Totó Câmara. “É preciso fazer uma estrutura para abrigar a praça de alimentação, garantindo assim bem-estar das pessoas e também fazer uma cobertura no setor de hortifrutigranjeiros para melhorar o ambiente de comercialização e uma sala administrativa”, relata.

Em contrapartida, o senador disse que já foram apresentadas novas emendas ao Mapa e que contemplarão não somente este segmento, mas também outras frentes.

Na ocasião ele aproveitou para destacar a participação de Daniela na construção de políticas públicas para a segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul. “Eu fico muito feliz em recebê-la em meu escritório e ver mulheres fortes, de garra, participando mais da política. Dourados está muito bem representada”, enfatizou Moka.

Ainda em Campo Grande, Daniela Hall também foi recebida pelo prefeito Marquinhos Trad, que é do mesmo partido dela, o PSD.