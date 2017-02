Daniela destaca a participaçãopopular na 1ª sessão ordinária do ano da câmara de Dourados

A presidente da Câmara Municipal de Dourados, Daniela Hall (PSD), destaca como ponto mais positivo da primeira sessão ordinária, realizada na noite de segunda-feira, dia 6, a grande participação popular. O plenário Weimar Gonçalves Torres da Câmara ficou com as galerias completamente lotadas.

“Quero agradecer a participação popular nesta primeira sessão, sobretudo a presença das mulheres. Tenho pedido muito em diversas ocasiões a participação feminina na construção de políticas públicas. Hoje me sinto muito orgulhosa por ver tantas guerreiras nesta Casa de Leis”, afirma.

Eleita presidente no dia 1º de janeiro, data em que tomou posse também do seu primeiro mandato, Daniela tem dito que fará um trabalho de gestão voltado para uma maior participação popular nos trabalhos da Câmara. “Foi uma sessão com bons debates; quem participou pode ver a determinação e o comprometimento dos vereadores com a questão pública”, diz.

Daniela também fez algumas indicações à Prefeitura para atender demandas da população. Ela pediu a implantação e colocação em atividade de academias ao ar livre e academias de saúde em Vila formosa, Macaúba e outros distritos de Dourados.

Pediu manutenção e readequação da Feira Livre, recém instalada na Rua Cafelândia e ainda a conclusão e colocação em funcionamento do CER (Centro Especializado de Reabilitação). A presidente também apresentou moção de pesar pelo falecimento do advogado Ricardo Trad.

A próxima sessão da Câmara de Vereadores de Dourados acontece na segunda-feira, dia 13, às 18h30. “Quero continuar contando com a população participando e exercendo a cidadania. Assim, nossa Câmara ficará cada vez mais forte”, afirma Daniela.