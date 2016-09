Daniel Dias é tricampeão dos 200 metros livres da Paralimpíadas

Maior vencedor do esporte paralímpico brasileiro, Daniel Dias aumentou nesta quinta-feira (8) sua coleção de medalhas. O nadador venceu a prova dos 200 m livre, classe S5, para ficar com o ouro na Rio 2016. O nadador se consagrou tricampeão da prova com o tempo de 2min27s88 e larga vantagem para os adversários. O norte-americano Roy Perkins e o britânico Andrew Mullen completaram o pódio.

Com mais essa conquista, Dias soma agora 16 medalhas em três participações dos Jogos Paralímpicos — foram nove medalhas em Pequim 2008 e sete em Londres 2012. E essa foi só a primeira prova do paraatleta na Rio 2016. O brasileiro, que nasceu com má formação congênita dos membros superiores e da perna direita, ainda está na disputa por mais oito medalhas.

Logo na primeira piscina já dava para perceber a ampla vantagem do recordista paralímpico e mundial. O norte-americano e o canadense, seus principais rivais no Estádio Olímpico Aquático, chegaram com 10s68 e 12s77 de desvantagem respectivamente. A torcida, claro, foi ao delírio com a participação do brasileiro. Mesmo bastante cansado, Dias retribuiu o carinho das arquibancadas.