Curso técnico em agronegócio tem aula inaugural no Sindicato Rural de Dourados

Divulgação

Os 30 alunos de mais uma turma do curso de técnico em agronegócio do Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) participaram no sábado (12) da aula inaugural, no Sindicato Rural de Dourados. O município é um dos 57 polos de ensino do curso, que neste ano abriu 2.055 vagas em todo o país.

O Sindicato Rural de Dourados é parceiro do Senar na qualificação de mão de obra para o campo. Em Dourados as aulas acontecem aos sábados, no Parque de Exposições João Humberto de Andrade Carvalho, sendo 80% do curso à distância e 20% presencial.

Desde o primeiro semestre de 2015 o Sindicato Rural cede espaço para as aulas desse curso técnico. A primeira turma, que iniciou os estudos há dois anos, colou grau no dia 24 de junho deste ano na sede da Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande.

Além de Dourados, em Mato Grosso do Sul há polos de ensino em Aparecida do Taboado, Campo Grande, Coxim e Maracaju. Com duração de dois anos e carga horária de 1.230 horas, o curso permite registo no Crea (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e certificado reconhecido pelo Ministério da Educação.

O curso técnico em agronegócio admite apenas egressos do ensino médio, conforme requisitos estabelecidos em normativas legais vigentes. Os alunos são prioritariamente residentes em zona rural, beneficiários de programas de transferência de renda do governo federal e que tenham concluído do ensino médio na rede pública.