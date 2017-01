Curso de Formação de Cabos do Polo Dourados recebe professores e aluna da Universidade Federal da Grande Dourados

Divulgação Assecom

Na sexta-feira (13) os alunos do Curso de Formação de Cabos da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul – Polo Dourados assistiram a palestra “Entrelaçando Gênero e Sexualidade: violência sexista e homo/transfóbica”, ministrada pelo Professor Doutor Miguel Gomes Filho, Chefe do Núcleo de Estudos de Diversidade de Gênero e Sexual da Universidade Federal da Grande Dourados (NEDGS/UFGD) e autor do livro “Homo: sexualidades e Foucault para o cuidado de Si”.

O Professor Miguel enfocou em sua palestra as possibilidades da constituição da sexualidade como forma de manifestações de desejos, modos de vida e estética da existência, bem como a necessidade do combate à homofobia e transfobia.

A palestra contou, ainda, com a participação da Professora Doutora Cláudia Gonçalves de Lima, Subchefe do NEDGS/UFGD, que abordou a história da violência contra a mulher e a necessidade de um empoderamento feminino, bem como a Rede de Atendimento e sua atuação dentro das políticas públicas e da acadêmica do Curso de Pedagogia da UFGD. A acadêmica Nosli César de Jesus Bento apresentou as dificuldades encontradas pelas travestis e transexuais para terem acesso aos estudos e ao mercado de trabalho, bem como a necessidade de reconhecimento por parte da sociedade.