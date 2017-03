Cultura abre aulas de violão gratuitas em bairros e aldeia

Desde quinta-feira (02), a Secretaria de Cultura abre vagas gratuitas para aulas de violão em pontos de várias regiões da cidade. A ação é estruturada dentro de uma das diretrizes da gestão de Délia Razuk que é descentralizar a cultura.

Inicialmente serão 140 vagas e as aulas acontecerão nos seguintes locais: Ceper do 3º Plano, Associação do Guaicurus, Praça da Juventude, Centro de Cultura, Esporte e Lazer Jorge Antônio Salomão (Jorjão), Teatro Municipal, Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e Pet Indígenas.

Gil Esper, secretário de Cultura, destaca que as aulas serão para várias faixas etárias e que outros projetos voltados a musicalização acontecerão na cidade em breve.

“Temos para crianças, jovens e idosos é uma atividade muito boa, gratuita e com a iniciativa da gestão em atender vários pontos, alcançaremos as regiões mais afastadas. Após este projeto, outros virão, diante da necessidade e demanda da população”, disse.

As aulas serão ministradas nos períodos matutino, vespertino e noturno. Os interessados devem procurar algum dos sete pontos que contarão com o projeto e se inscrever até o dia 31 de março.

Mais informações podem ser obtidas no telefone da Secretaria: (67) 3411-7709.