Culto em Dourados celebra os 500 anos da reforma protestante

Comemoração será sábado, às 19h, no Parque de Exposições de Dourados; preletor será o reverendo Antônio Carlos Menezes, pastor da Igreja Central de Contagem

Em 2017, a Reforma Protestante completa 500 anos e a Igreja Presbiteriana de Dourados celebrará a data com um culto no próximo sábado (21), às 19h, no Parque de Exposições de Dourados. O preletor será o reverendo Antônio Carlos Menezes, que é pastor da Igreja Central de Contagem (MG) e membro da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. A cerimônia contará com a participação de coral com hinos de louvor. A entrada é franca, para todos os públicos, independente da religião

Em visita ao Diário MS, o Reverendo Ildemar de Oliveira Berbert, presidente do Presbitério e pastor da Igreja Presbiteriana de Dourados, destacou que a importância da Reforma Protestante acabou por influenciar todo o Ocidente, com avanços nas ciências, na educação, na política, na sociedade em geral e na economia.

“A Reforma trouxe a Bíblia de volta à Igreja e a igreja de volta à Bíblia, ao Cristianismo simples do Cristo crucificado. Colocou a Bíblia na mão do povo, para consultar a vontade”, afirmou Ildemar, ressaltando que, nesse novo milênio, tem percebido um grande interesse de jovens pelos ensinamentos e mudanças trazidas pela Reforma de cinco séculos atrás.

Dourados é marcada por feitos de protestantes reformados, que chegaram ao em então vilarejo em 1928, se estabeleceram e contribuíram na construção da cidade, atuando nas causas indígenas, na saúde, política e educação. A “Igreja do Relógio”, sede da Igreja Presbiteriana no município, é um marco.

O culto é organizado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, as Igrejas de Dourados, mas também reúne integrantes da região.

A REFORMA

A Reforma Protestante aconteceu no ano de 1517, no século 16, no dia 31 de outubro, quando Martinho Lutero fixou na porta da Catedral de Wittemberg, na Alemanha, as suas 95 teses, que segundo a proposta inicial não era dividir a Igreja entre católicos e Protestantes, mas apenas um retorno a um cristianismo bíblico. Sua ideia era restaurar desvios da igreja da época, mas trouxe uma grande mudança.

O destaque fica para alguns pontos-chave, bem simples, que se tornariam norteadores da fé, que são: A salvação pela graça (Sola Gratia), a justificação mediante da fé (Sola Fide), a centralidade de Cristo (Solo Christus), somente as Escrituras (Sola Scriptura), glória somente a Deus (Soli Deo Gloria).

Diversos países, à época, adotaram os princípios da Reforma, como os nórdicos, significando uma considerável mudança, em diversas áreas, para melhor.

SERVIÇO

Mais informações sobre o culto podem ser obtidas pelo e-mail secretaria@ipbdourados.com.br e pelos telefones (67) 3421-0381 e 99971-2012.