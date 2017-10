Cruzeiro confirma permanência de Mano no clube

GAZETA ESPORTIVA

Uma das grandes novelas do futebol brasileiro no momento teve seu fim nesta sexta-feira. O técnico Mano Menezes fica no Cruzeiro na próxima temporada.

A informação foi confirmada pela reportagem, no fim da manhã desta sexta-feira. O treinador se reuniu na manhã desta sexta-feira com o novo grupo do Cruzeiro, o presidente Wagner Pires de Sá, com Itair Machado e Marcelo Djian.

“A permanência de Mano era a minha prioridade do momento. É um técnico vencedor, à altura do Cruzeiro, e com ele vamos planejar o futebol do Clube para os próximos anos, com foco sobretudo no título da Libertadores no curto prazo”, destacou Itair Machado.

Mano Menezes teve uma valorização salarial. Seu novo salário gira em torno de R$650 mil, 30% a mais. Além dele, o restante da comissão técnica também recebeu aumento dos vencimentos. O clube ainda vai fortalecer o elenco para a disputa da Copa Libertadores em 2018.

O Palmeiras agora terá de buscar outro treinador para 2018. Existia uma expectativa muito positiva em fechar com o técnico Mano Menezes, algo que não vai acontecer neste momento. Foi a segunda tentativa do Verdão em contar com o treinador, a primeira foi há um ano, mas o técnico rejeitou a proposta por causa de ter vínculo com a Raposa.

Mano agora terá de encarar uma série de mudanças na diretoria do Cruzeiro. Várias mudanças no futebol da Raposa aconteceram, com a saída do presidente Gilvan de Pinho Tavares e vice-presidente Bruno Vicintim.