Cristãos promovem evento para ouvir candidatos à prefeitura de Dourados

Por iniciativa conjunta da mitra diocesana e do Conselho de Pastores Evangélicos de Dourados, os cinco candidatos a prefeito nas eleições deste ano irão falar à comunidade cristã da cidade sobre o que pensam em relação a temas de maior interesse deste segmento da sociedade.

O encontro, denominado “Os cristãos e as eleições”, será realizado a partir das 19h30 do dia 16 deste mês, uma sexta-feira, no plenário da Câmara Municipal. A atividade será aberta ao público.

O objetivo, segundo os organizadores, é conhecer as propostas de cada candidato a prefeito de Dourados, especificamente sobre temas que mais despertam o interesse da comunidade cristã douradense como, por exemplo, família, educação e emprego, entre outros.

“Na verdade, não se tratará de um debate, mas um bate-papo, uma oportunidade para os postulantes à chefia do executivo externarem o que pensam sobre temas relevantes para a comunidade”, diz o padre Crispim Guimarães, um dos organizadores.

Delia Razuk (PR), Ênio Ribeiro (Psol), Geraldo Resende (PSDB), Renato Câmara (PMDB) e Wanderley Carneiro (PP) responderão a questionamentos elaborados por fieis católicos e evangélicos. As perguntas enviadas pelas comunidades de cada igreja serão selecionadas pela organização do evento – a cargo dos padres Crispim e Marcos e do pastor Eugênio Lins – que farão antes a seleção das perguntas, unificando questionamentos semelhantes.

Cada candidato responderá à mesma pergunta e terá o mesmo tempo para as respostas. Não haverá réplica. A ideia inicial é que o evento tenha duração de duas horas.

Para garantir a participação maciça dos fiéis, a iniciativa do evento será divulgada durante as missas e cultos e os membros das igrejas estimulados a fazerem questionamentos por escrito para os candidatos. Os temas serão livres, mas passarão pelo filtro dos organizadores, até para que sejam juntadas as perguntas semelhantes e, também, para que não sejam abordados temas que nada tenham a ver com a administração pública municipal, como questões de cunho pessoal, por exemplo.

O pároco da catedral Imaculada Conceição de Dourados, padre Crispim Guimarães e o pastor Eugênio Lins, presidente do Conselho de Pastores, estiveram semana passada no Diário MS divulgando o evento. (João Carlos Torraca)